Ковры вместо машин: почему Россия отказывается от турецких автомобилей ради иранских

В детстве мама предостерегала в тревожном предчувствии: «Не надо с ним дружить, он плохой». Взрослых предупреждать некому и они неосмотрительно водятся с кем попало. И если в детских отношениях в основном присутствуют интерес и любопытство, то у взрослых — расчет и надежда на выгоду.

России не везет. К ней липнет много третьесортного и недоразвитого, возомнившего себя геополитически состоятельным. Хуже всего в последнее время с Ираном. Отмахнуться от него крайне сложно. Но у Ирана самомнение и Су−35, которые очень нужны в местной песочнице для устрашения Турции, бравады перед Ираком и сарказма с Кувейтом. Но купить Су−35 не на что. Нищая страна охотно производит сказки народов Востока о собственном величии, глубинах истории, стойкости под санкциями и преимуществах поэтов перед президентами.

И этими Су−35 объясняется натиск иранцев, предлагающих нам на выбор завод «Москвич» под ключ, а так же производство «Москвичей» у себя дома с безграничными поставками в Россию, где автомобилям вместо коня на капоте приклеят кусок кремлевской стены. Не получив предложения поменять самые современные самолеты на самые отсталые автомобили, иранцы из последних сил бросили довесок на чашу переговоров и поклялись завалить Россию шинами, которых самим не хватает и делать которые в Иране не из чего.