Ковры вместо машин: почему Россия отказывается от турецких автомобилей ради иранских

В детстве мама предостерегала в тревожном предчувствии: «Не надо с ним дружить, он плохой». Взрослых предупреждать некому и они неосмотрительно водятся с кем попало. И если в детских отношениях в основном присутствуют интерес и любопытство, то у взрослых — расчет и надежда на выгоду.
России не везет. К ней липнет много третьесортного и недоразвитого, возомнившего себя геополитически состоятельным. Хуже всего в последнее время с Ираном. Отмахнуться от него крайне сложно. Но у Ирана самомнение и Су−35, которые очень нужны в местной песочнице для устрашения Турции, бравады перед Ираком и сарказма с Кувейтом. Но купить Су−35 не на что. Нищая страна охотно производит сказки народов Востока о собственном величии, глубинах истории, стойкости под санкциями и преимуществах поэтов перед президентами.
И этими Су−35 объясняется натиск иранцев, предлагающих нам на выбор завод «Москвич» под ключ, а так же производство «Москвичей» у себя дома с безграничными поставками в Россию, где автомобилям вместо коня на капоте приклеят кусок кремлевской стены. Не получив предложения поменять самые современные самолеты на самые отсталые автомобили, иранцы из последних сил бросили довесок на чашу переговоров и поклялись завалить Россию шинами, которых самим не хватает и делать которые в Иране не из чего.
Иранские шины на 80% состоят из импортного сырья, поскольку для них в стране нет искусственного каучука, металлокорда и оборудования, а самый современный завод датирован 1979 годом. Не добившись вожделенной дружбы, скорбный Иран выложил единственный козырь — беспилотники, про которые верят, будто они действительно есть.
Пребывая в неразборчивых связях с Востоком, Россия жмет руку Ирану, не прекращая попыток обняться с Турцией. Но имперская Турция помнит мамин совет об опасностях дружбы, добавляя к нему нажитый опыт: не бывает дружбы, бывает выгода. А ведь у турок есть много полезного для нас.
В отличие от Ирана, их автомобильная промышленность качественного второго сорта, а на экспорт — вполне первого, поставляя, например, седаны Honda Civic. Недавно Турция смастерила себе национальный электромобиль TOGG, выпустив в телевизор собственного президента главным ньюсмейкером. Автопром Турции выпускает автомобили всех приличных европейских и японских брендов и помимо конечной сборки в стране создана промышленность компонентов, которой ни у Ирана, ни у России нет.
Отмахиваясь от навязчивого Иран,а России выгоднее сблизиться с Турцией и получить от нее прекращение «Байрактаров» в Украину, а себе — автомобили. Всего спектра: грузовики, спецтехнику, автобусы, легковые машины.
Но Турция хочет стать империей. И мы ей очень мешаем в Сирии, на Балканах, в Армении. Кстати, с нами они уже успели повоевать в Ливии в 2019 году, о чем отечественная пресса не сказал ни слова, сохранив иэту историю в тайне. Поэтому из Турции у нас будут только помидоры и мандарины.
В итоге из всех выгодных региональных игроков партнером остается только Иран. Но у него вместо автомобилей — персидские ковры.