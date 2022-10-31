Китайское электробудущее для России: чем удивил и расстроил кроссовер Skywell ET5

Skywell — китайская компания, входящая в холдинг Skyworth Group. Основателем считается Стивен Вонг, который когда-то начал бизнес по производству телевизионных пультов и так заработал первый капитал. Затем предприниматель выпускал телевизоры, а позже дело дошло и до автомобилей. Конечно же, электрических. Так в 2020 году в Китае дебютировал первый кроссовер — тот самый Skywell ET5.
За столь короткое время модель стали продавать в 42 странах мира, а сейчас настала очередь и нашей страны. Глава представительства Skywell в России Александр Иванов уверен, что время для начала экспансии выбрано удачно, ведь многие производители свернули свою деятельность, а авторынок сильно трансформировался. Этот процесс будет продолжаться, ведь в последнее время власти стали уделять самое пристальное внимания электрокарам, обещая их владельцам различные «плюшки» и льготы, так что в крупных городах люди уже сейчас могут оценить преимущества подобных машин.
Внешне Skywell ET5 выглядит симпатично. По размерам он сопоставим с такими известными SUV, как Geely Tugella и Mitsubishi Outlander, но чуть меньше, чем Exeed TXL. То есть модель «межклассовая».
Осматривая экземпляр, что стоит во флагманском шоу-руме, отмечаю, что он хорошо собран и покрашен. В общем, к качеству вопросов нет. Покритиковать можно лишь за заднюю парковочную камеру, которую разместили над номерным знаком, то есть в самом грязном месте. Ее точно надо будет регулярно протирать.
Что касается салона, то здесь также без претензий. Водителя встречает удобное кресло с электроприводом. В центре передней панели установлен огромный 12,8-дюймовый монитор, также есть графическая приборная панель, стильная подсветка салона, мультируль и так называемый режим отдыха. Это когда нажатием кнопки переднее кресло складывается, превращаясь в подобие кровати.
На ощупь салон приятный. Здесь кожа, алькантара и вставки под дерево. Ощущение премиального автомобиля действительно имеет место быть и это главное, ведь за машину, повторимся, просят от 4 480 000 рублей.
Что касается техники то, открыв капот, увидел только пластиковый кожух и горловину для заливки «омывайки». 204-сильный электромотор, соединенный с инвертором в один узел, разглядеть невозможно. Это лишний раз доказывает, что обслуживание такой инновационной техники обходится куда дешевле, нежели машины с привычным силовым агрегатом.
Если говорить о времени «заправки», то после подключения автомобиля к бытовой розетке, батарея полностью будет готова за 12 часов, а с помощью зарядной станции весь процесс займет всего 30 минут.
В целом, Skywell ET5 оставил приятные впечатления. «Китайщины» в нем нет и в помине. Что же касается ходовых испытаний, то подождем ноября. В первой половине месяца российское представительство марки обещает начать продажи, примерно тогда же появится возможность взять автомобиль на тест. Портал «АвтоВзгляд» это сделает обязательно.