Китайское электробудущее для России: чем удивил и расстроил кроссовер Skywell ET5

Skywell — китайская компания, входящая в холдинг Skyworth Group. Основателем считается Стивен Вонг, который когда-то начал бизнес по производству телевизионных пультов и так заработал первый капитал. Затем предприниматель выпускал телевизоры, а позже дело дошло и до автомобилей. Конечно же, электрических. Так в 2020 году в Китае дебютировал первый кроссовер — тот самый Skywell ET5.

За столь короткое время модель стали продавать в 42 странах мира, а сейчас настала очередь и нашей страны. Глава представительства Skywell в России Александр Иванов уверен, что время для начала экспансии выбрано удачно, ведь многие производители свернули свою деятельность, а авторынок сильно трансформировался. Этот процесс будет продолжаться, ведь в последнее время власти стали уделять самое пристальное внимания электрокарам, обещая их владельцам различные «плюшки» и льготы, так что в крупных городах люди уже сейчас могут оценить преимущества подобных машин.