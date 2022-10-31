Китайское электробудущее для России: чем удивил и расстроил кроссовер Skywell ET5

Фото "АвтоВзгляд"
Российский авторынок стремительно меняется. Еще недавно трудно было представить, что к нам начнут массово привозить электромобили. А теперь «заряженные» током новинки появляются с завидной регулярностью. Так, сегодня в Москве показали кроссовер Skywell ET5. Автомобиль метит в премиум-сегмент и стоит почти пять миллионов рублей. О том, что же это за машина, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Максим Гомянин

Skywell — китайская компания, входящая в холдинг Skyworth Group. Основателем считается Стивен Вонг, который когда-то начал бизнес по производству телевизионных пультов и так заработал первый капитал. Затем предприниматель выпускал телевизоры, а позже дело дошло и до автомобилей. Конечно же, электрических. Так в 2020 году в Китае дебютировал первый кроссовер — тот самый Skywell ET5.

За столь короткое время модель стали продавать в 42 странах мира, а сейчас настала очередь и нашей страны. Глава представительства Skywell в России Александр Иванов уверен, что время для начала экспансии выбрано удачно, ведь многие производители свернули свою деятельность, а авторынок сильно трансформировался. Этот процесс будет продолжаться, ведь в последнее время власти стали уделять самое пристальное внимания электрокарам, обещая их владельцам различные «плюшки» и льготы, так что в крупных городах люди уже сейчас могут оценить преимущества подобных машин.

Фото: "АвтоВзгляд"

Внешне Skywell ET5 выглядит симпатично. По размерам он сопоставим с такими известными SUV, как Geely Tugella и Mitsubishi Outlander, но чуть меньше, чем Exeed TXL. То есть модель «межклассовая».

Осматривая экземпляр, что стоит во флагманском шоу-руме, отмечаю, что он хорошо собран и покрашен. В общем, к качеству вопросов нет. Покритиковать можно лишь за заднюю парковочную камеру, которую разместили над номерным знаком, то есть в самом грязном месте. Ее точно надо будет регулярно протирать.

Фото: "АвтоВзгляд"

Что касается салона, то здесь также без претензий. Водителя встречает удобное кресло с электроприводом. В центре передней панели установлен огромный 12,8-дюймовый монитор, также есть графическая приборная панель, стильная подсветка салона, мультируль и так называемый режим отдыха. Это когда нажатием кнопки переднее кресло складывается, превращаясь в подобие кровати.

На ощупь салон приятный. Здесь кожа, алькантара и вставки под дерево. Ощущение премиального автомобиля действительно имеет место быть и это главное, ведь за машину, повторимся, просят от 4 480 000 рублей.

Фото: "АвтоВзгляд"

Что касается техники то, открыв капот, увидел только пластиковый кожух и горловину для заливки «омывайки». 204-сильный электромотор, соединенный с инвертором в один узел, разглядеть невозможно. Это лишний раз доказывает, что обслуживание такой инновационной техники обходится куда дешевле, нежели машины с привычным силовым агрегатом.

Если говорить о времени «заправки», то после подключения автомобиля к бытовой розетке, батарея полностью будет готова за 12 часов, а с помощью зарядной станции весь процесс займет всего 30 минут.

В целом, Skywell ET5 оставил приятные впечатления. «Китайщины» в нем нет и в помине. Что же касается ходовых испытаний, то подождем ноября. В первой половине месяца российское представительство марки обещает начать продажи, примерно тогда же появится возможность взять автомобиль на тест. Портал «АвтоВзгляд» это сделает обязательно.

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31 октября 2022
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