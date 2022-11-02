Названы российские цены на новый грузовик WOLV FC25

Фото: news.drom.ru
Нижегородская компания New Energy Motors (NEMO) объявила цены на электрический WOLV FC25. Производитель сообщил, что первые шасси уже готовы для установки надстроек. Электрогрузовик оказался довольно неплохо оснащен, однако его дальность хода не так велика, как хотелось бы.
Виктор Васильев

Как сообщает портал «Китайские автомобили», самой доступной версией WOLV FC25 стала бортовая модификация с тентом. Она обойдется в 2 725 000 рублей.

За грузовики с изотермическим и промтоварным фургонами просят больше — 2 850 000 и 2 965 000 целковых соответственно. А самой дорогой оказалась конфигурация с рефрижератором. За нее придется отдать уже 3 375 000 рублей.

В базовое оснащение новинки входят кондиционер, электроусилитель руля, электростеклоподъемники, система ABS, передние дисковые тормоза, центральный замок и другое оборудование.

Напомним, что WOLV FC25 — не полностью российская разработка. Модель создана китайской компанией Fengchuen. Нижегородская NEMO закупает в Поднебесной только шасси и уже на них устанавливает надстройки отечественного производства.

Что же касается технической части, то грузовик длиной чуть менее четырех метров оборудован 40-сильным электромотором и тяговой батареей емкостью 29,5 кВт/ч с подогревом. На одном заряде аккумулятора автомобиль может проехать около 200 км, что не так много. А зимой запас хода, вероятно, даже меньше.

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2 ноября 2022
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