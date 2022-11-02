Названы российские цены на новый грузовик WOLV FC25

Как сообщает портал «Китайские автомобили», самой доступной версией WOLV FC25 стала бортовая модификация с тентом. Она обойдется в 2 725 000 рублей.

За грузовики с изотермическим и промтоварным фургонами просят больше — 2 850 000 и 2 965 000 целковых соответственно. А самой дорогой оказалась конфигурация с рефрижератором. За нее придется отдать уже 3 375 000 рублей.

В базовое оснащение новинки входят кондиционер, электроусилитель руля, электростеклоподъемники, система ABS, передние дисковые тормоза, центральный замок и другое оборудование.

Напомним, что WOLV FC25 — не полностью российская разработка. Модель создана китайской компанией Fengchuen. Нижегородская NEMO закупает в Поднебесной только шасси и уже на них устанавливает надстройки отечественного производства.

Что же касается технической части, то грузовик длиной чуть менее четырех метров оборудован 40-сильным электромотором и тяговой батареей емкостью 29,5 кВт/ч с подогревом. На одном заряде аккумулятора автомобиль может проехать около 200 км, что не так много. А зимой запас хода, вероятно, даже меньше.