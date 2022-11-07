Как московский Дептранс нарушает КоАП, незаконно взыскивая штрафы с автовладельцев

Эта чудная история «закрутилась» в самом конце прошлого года. Внедорожник, принадлежащий юрлицу, припарковался на газоне на бульваре Генерала Карбышева. Этот факт был зафиксирован с помощью мобильного приложения ПАК ПМ. Далее — дело техники.
На основании этих данных инспектор МАДИ оформил штраф — 300 000 рублей для юридического лица-владельца машины. Парковать автомобиль на газоне незаконно, вопросов нет. Но и фиксировать нарушение «планшетником» с установленной там программкой ПАК ПМ тоже, на самом деле, нельзя. Верховный Суд несколько лет назад по этому поводу высказался однозначно. Хотя для МАДИ и не такие решения — пустой звук.
Но это «лирика». Главное тут в том что раз на основании данных ПАК ПМ штрафовать никого нельзя, значит вынесенный штраф следует отменить. Автоюрист Михаил Никитин, взявшийся за защиту интересов владельца авто, обжаловал постановление о штрафе, направив соответствующие бумаги как в МАДИ, так и в Хорошевский суд столицы. Российский КоАП утверждает, что в процессе обжалования штрафа его оплачивать не нужно. Оно и понятно: вдруг постановление отменят.
В марте 2022-го суд оставил штраф в силе, однако собственник машины обратился в вышестоящую судебную инстанцию, продолжив процесс обжалования. И 09.03.2022 в МАДИ поступило соответствующее уведомление (с распечаткой первой страницы текста новой жалобы, квитанции об отправке и карточкой дела районного суда) — под отметку о приеме. Но несмотря на это, в нарушение закона, это подразделение Дептранса Москвы отправило в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) требование о принудительном взыскании штрафа.
Так что 25.03.2022 в сервисе «Банка исполнительных производств» уже имелась соответствующая информация. По каким-то своим — исключительно недоработанным — внутренним причинам ФССП только 28 октября 2022 взыскала с автовладельца часть суммы штрафа и заблокировала его расчетный счет — опять же, несмотря на продолжающееся обжалование. Любопытно, что юрист Никитин привлек внимание даже прокуроров к вопиющему нарушению закона — через сайт Генпрокуратуры. В ответ прокурорские не нашли ничего более умного, как перенаправить его заявление на чиновников МАДИ… в саму МАДИ (СССР возвращается, не так ли?).
Что, кстати, нарушает пункт 3.7 ведомственной инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ». Он прямо запрещает пересылать жалобу на рассмотрение тому, на кого жалуются. МАДИ же в конце концов прислала юристу витиевато-бюрократический ответ в духе: «ой, а мы же не знали: принял вышестоящий суд жалобу к рассмотрению или нет».
Ладно, если бы такой юридический «детский садик» транслировала какая-нибудь не особо подкованная девушка из ведомственного колл-центра. Так нет: подобными отписками занимается собственноручно начальник Управления рассмотрения дел МАДИ Стригин Е. Б. Понятно, что от организации с названием «Управление рассмотрения дел» можно ждать абсолютно любых бюрократизмов, включая самые абсурдные. Однако не до такой же степени, чтобы в наглую плевать на КоАП РФ!