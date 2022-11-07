Как московский Дептранс нарушает КоАП, незаконно взыскивая штрафы с автовладельцев

Эта чудная история «закрутилась» в самом конце прошлого года. Внедорожник, принадлежащий юрлицу, припарковался на газоне на бульваре Генерала Карбышева. Этот факт был зафиксирован с помощью мобильного приложения ПАК ПМ. Далее — дело техники.

На основании этих данных инспектор МАДИ оформил штраф — 300 000 рублей для юридического лица-владельца машины. Парковать автомобиль на газоне незаконно, вопросов нет. Но и фиксировать нарушение «планшетником» с установленной там программкой ПАК ПМ тоже, на самом деле, нельзя. Верховный Суд несколько лет назад по этому поводу высказался однозначно. Хотя для МАДИ и не такие решения — пустой звук.

Но это «лирика». Главное тут в том что раз на основании данных ПАК ПМ штрафовать никого нельзя, значит вынесенный штраф следует отменить. Автоюрист Михаил Никитин, взявшийся за защиту интересов владельца авто, обжаловал постановление о штрафе, направив соответствующие бумаги как в МАДИ, так и в Хорошевский суд столицы. Российский КоАП утверждает, что в процессе обжалования штрафа его оплачивать не нужно. Оно и понятно: вдруг постановление отменят.