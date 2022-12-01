Про чиновников и людей: что стоит за всероссийским расширением зоны платной парковки

На данный момент тревожные новости пришли из района Ростокино. 29 ноября там внепланово состоялось заседание местных мундепов, где неожиданно для всех был поднят вопрос о введении платных парковок. Как отмечают в соцсетях местные жители, никакого обоснования к заседанию представлено не было.
Но серьезно прокачавшие скиллы в защите бесплатного парковочного пространства ростокинцы не растерялись, и заранее предвидя возможность возникновения болезненного вопроса, подготовились и вручили коллективное обращение совету муниципальных депутатов. Подписи под документом поставили около 1000 человек, также поддержать людей в их негодовании от грядущего введения в районе платных парковок пришел на заседание депутат МГД Максим Круглов.
– Наш район входит в Северо-восточный округ города и находится за пределами третьего транспортного кольца, — пояснила порталу «АвтоВзгляд» жительница района, бывший муниципальный депутат Ольга Кравчук. — В предыдущем созыве независимым депутатам удалось заблокировать введение новых платных парковок: мы прислушались к резко негативному отношению к ним избирателей и получили сотни подписей «против». Но новый совет, за исключением депутата Аллы Хиль, мнение людей грубо проигнорировал…
Как в таких условиях ростокинцам бороться за свои интересы не очень ясно, но сдаваться они, как говорят, не намерены. Напомним, что несколько лет назад, когда платная парковка только начала свое шествие из центра на окраины города, одно из требований протестующих против этой новации автомобилистов (за несколько лет в разных районах прошло более 20 митингов) состояло именно в том, чтобы передать полномочия согласовывать организацию новых платных зон с муниципальными депутатами. И на протяжении всего прошлого созыва значительная часть районных депутатов изо всех сил успешно противилась и не согласовывало новые «платные» адреса.
В новом созыве все поменялось с точностью до наоборот. Правда, не у москвичей, которые по-прежнему искренне не понимают, почему каждый метр асфальта в «спальниках» должен быть оприходован буквой «Р» с монетками, а у депутатов. Которые вдруг стали резко за платную парковку, причем почти поголовно, как под коллективным гипнозом.
К чему приводит такое бездумное соглашательство можно увидеть на свежем примере из Измайлово, где под каток платной зоны и, соответственно, увеличения числа запретов стоянки и остановки на уличной сети, традиционно попал социальный объект — местная поликлиника на Сиреневом бульваре (скоро откроется после ремонта, также тут планируется организовать травмпункт). Для которой оставили лишь 6 бесплатных паркомест и те — за полтора километра от входа, ведь специальных нормативов по количеству парковок у соцобъектов или на каком расстоянии от него они должны находиться, не существует в природе.
Но кого волнуют простые люди? Одни транспортные эксперты на голубом глазу советуют ездить на химиотерапию на трамвае или в такси, другие возить детей с ДЦП в больницу на велосипеде, третьи и вовсе гонят 50 млн. автовладельцев в запятнадцатилетние автобусы, которых еще и явный в регионах дефицит.
Похоже, что за окнами министерств, ведомств, департаментов и всевозможных «научных аналитических» институтов проистекает какая-то совершенно иная, отличная от нашей приземленной, понятная и упорядоченная жизнь. Где казенная машина с персональным водилой приезжает строго по расписанию, парковку ей оплачивает госбюджет, а мигалка бодро разгоняет пробки, в которых маются простолюдины. Те, что за этот год успели потерять работу, сброситься на «броник» соседу, отнестись с пониманием к тому, что жить стало дороже и тяжелей, отправить на фронт близких, не сойти с ума от новостей, режима повышенной готовности, непонимания того, что будет завтра и того — наступит оно или нет в принципе.
В таких обстоятельствах этим обычным сереньким человечкам больше всего хочется хотя бы элементарного бытового покоя и стабильности. И еще почувствовать, что государство не только бездушная машина, которая заберет на свершение великих дел твоих близких, но и нечто живое и человеческое, состоящее, даже на своих заоблачных вершинах, прежде всего из людей. Которые тоже все происходящее понимают и чувствуют, и пытаются тебя, маленького человечка, поддержать. Только вот наши транспортные чиновники, к сожалению, то и дело заставляют убеждаться в обратном. Зачем?