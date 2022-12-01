Про чиновников и людей: что стоит за всероссийским расширением зоны платной парковки

Как в таких условиях ростокинцам бороться за свои интересы не очень ясно, но сдаваться они, как говорят, не намерены. Напомним, что несколько лет назад, когда платная парковка только начала свое шествие из центра на окраины города, одно из требований протестующих против этой новации автомобилистов (за несколько лет в разных районах прошло более 20 митингов) состояло именно в том, чтобы передать полномочия согласовывать организацию новых платных зон с муниципальными депутатами. И на протяжении всего прошлого созыва значительная часть районных депутатов изо всех сил успешно противилась и не согласовывало новые «платные» адреса.

В новом созыве все поменялось с точностью до наоборот. Правда, не у москвичей, которые по-прежнему искренне не понимают, почему каждый метр асфальта в «спальниках» должен быть оприходован буквой «Р» с монетками, а у депутатов. Которые вдруг стали резко за платную парковку, причем почти поголовно, как под коллективным гипнозом.

К чему приводит такое бездумное соглашательство можно увидеть на свежем примере из Измайлово, где под каток платной зоны и, соответственно, увеличения числа запретов стоянки и остановки на уличной сети, традиционно попал социальный объект — местная поликлиника на Сиреневом бульваре (скоро откроется после ремонта, также тут планируется организовать травмпункт). Для которой оставили лишь 6 бесплатных паркомест и те — за полтора километра от входа, ведь специальных нормативов по количеству парковок у соцобъектов или на каком расстоянии от него они должны находиться, не существует в природе.