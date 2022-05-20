В Москве устраивают новые платные парковки в тайне от горожан и депутатов

Районы «Измайлово» и «Восточное Измайлово» утром 20 мая 2022 года получили неприятный сюрприз — новые платные парковки, которые пока отображаются только на карте и в приложении Моспарикнга. При этом знаки, оповещающие, что в данном месте горожан ждет новый очаг взимания платы, пока отсутствуют.

– Самое интересное, что туда попали такие адреса, как 3-я Прядильная и 15- я Парковая улицы, на которых никогда не планировалось платной парковки. Совершенно точно могу сказать, что Советы депутатов двух районов никаких решений по данным адресам не принимали — не в этом, не в прошлые годы, — поделилась своим возмущением с порталом «АвтоВзгляд» г-жа Ахапкина, отметившая так же, что в управах обоих районов также не в курсе о причинах произошедшего.