В Москве устраивают новые платные парковки в тайне от горожан и депутатов

Фото avtovzglyad.ru
В столичном районе «Измайлово», где жители второй месяц продолжают бороться против намертво застопорившей Большую Семеновскую «выделенки» для общественного транспорта, внезапно стали платными все парковки, расположенные на Измайловском бульваре. По крайней мере это так, если верить карте и приложению Моспаркинга. Жители в недоумении, а некоторые и вовсе не в курсе. А значит, впереди многих из них ждут внезапные дорогостоящие штрафы? Что за мистика происходит в Измайлово портал «АвтоВзгляд» обсудил с местным муниципальным депутатом Екатериной Ахапкиной.
Юлия Каблинова

Районы «Измайлово» и «Восточное Измайлово» утром 20 мая 2022 года получили неприятный сюрприз — новые платные парковки, которые пока отображаются только на карте и в приложении Моспарикнга. При этом знаки, оповещающие, что в данном месте горожан ждет новый очаг взимания платы, пока отсутствуют.

– Самое интересное, что туда попали такие адреса, как 3-я Прядильная и 15- я Парковая улицы, на которых никогда не планировалось платной парковки. Совершенно точно могу сказать, что Советы депутатов двух районов никаких решений по данным адресам не принимали — не в этом, не в прошлые годы, — поделилась своим возмущением с порталом «АвтоВзгляд» г-жа Ахапкина, отметившая так же, что в управах обоих районов также не в курсе о причинах произошедшего.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

– Возможно, — продолжает она, — это какая-то новая тактика Московского паркинга по расширению зоны платных парковок, когда расширения как бы официально нет, но по факту мы видим обратное. Уже отправила запросы везде с вопросом — на каком основании все это сделано. Возможно, конечно, что это некая ошибка приложения, но почему-то, верится в это с трудом….

Зато в попытку вновь залезть в карман к гражданам в это тяжелое время, к сожалению, верится охотнее. Только ведь карман уже у почти пуст. Когда часть людей из-за закрытия ряда компаний и предприятий уже лишились работы и доходов, тем более странным выглядит решение создать новый очаг напряженности буквально на ровном месте и из воздуха.

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кризис, платная парковка, дептранс, санкции
20 мая 2022
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