В Москве устраивают новые платные парковки в тайне от горожан и депутатов

Районы «Измайлово» и «Восточное Измайлово» утром 20 мая 2022 года получили неприятный сюрприз — новые платные парковки, которые пока отображаются только на карте и в приложении Моспарикнга. При этом знаки, оповещающие, что в данном месте горожан ждет новый очаг взимания платы, пока отсутствуют.
– Самое интересное, что туда попали такие адреса, как 3-я Прядильная и 15- я Парковая улицы, на которых никогда не планировалось платной парковки. Совершенно точно могу сказать, что Советы депутатов двух районов никаких решений по данным адресам не принимали — не в этом, не в прошлые годы, — поделилась своим возмущением с порталом «АвтоВзгляд» г-жа Ахапкина, отметившая так же, что в управах обоих районов также не в курсе о причинах произошедшего.
– Возможно, — продолжает она, — это какая-то новая тактика Московского паркинга по расширению зоны платных парковок, когда расширения как бы официально нет, но по факту мы видим обратное. Уже отправила запросы везде с вопросом — на каком основании все это сделано. Возможно, конечно, что это некая ошибка приложения, но почему-то, верится в это с трудом….
Зато в попытку вновь залезть в карман к гражданам в это тяжелое время, к сожалению, верится охотнее. Только ведь карман уже у почти пуст. Когда часть людей из-за закрытия ряда компаний и предприятий уже лишились работы и доходов, тем более странным выглядит решение создать новый очаг напряженности буквально на ровном месте и из воздуха.
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