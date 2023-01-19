Таможня добро не дает: иномарки станут в России еще дороже

Сегодня базовая ставка утильсбора в России — 20 000 рублей. Но если в частных случаях для новых легковушек применяется коэффициент 0,17, а для подержанных (таковыми считаются авто старше 3 лет) — 0,26, то «юрики» и «ипэшники» платят в казну сотни тысяч «деревянных» в зависимости не только от возраста, но и от технических характеристик машины. Почему? Потому что завозят иномарки в коммерческих целях.

Чтобы сэкономить на утилизационном сборе, многие компании, решившие подзаработать на перепродаже импортных автомобилей, используют «частников». Но ФТС раскрыла эту хитрую схему и пошла в бой. По данным «Газеты.ру», теперь на таможне проверяют, сколько уже машин ввез конкретный гражданин, и если это количество кажется им подозрительно большим, то начисляют ему утильсбор как юридическому лицу.

Что по этому поводу думают юристы? Ситуация неоднозначная. Законодательно количество импортируемых одним гражданином авто не ограничивается. Но поскольку таких норм нет, регулятор руководствуется постановлением пленума ВС №49 от 26 ноября 2019 года, где сказано, что «систематическим можно считать ввоз более двух автомобилей в течение года». Однако и это, по словам юристов, не приравнивается к предпринимательской деятельности. Так что — как повезет. А если не повезло, то единственный способ добиться справедливости — пойти в суд.

В общем, как бы то ни было, а «коммерческие» утильборы уже начисляются. И что теперь? Вряд ли импортных легковушек станет меньше. Скорее — они ощутимо подорожают, поскольку пошлину начнут «закладывать» в стоимость автомобиля для конечного покупателя.