Насколько опасен танк «Леопард 2» для российской техники

«Леопард 2» — германский основной танк. Его самую первую модификацию начали выпускать еще в конце 70-х прошлого века. Но сейчас в СМИ и телеграм-каналах «обсасывают» не его, а более поздний и улучшенный вариант — «Леопард 2А4». Именно об этих машинах идет речь, когда мы читаем новости. Их немецкий ВПК производил на протяжении 1985—1987 годов (согласно открытым данным, всего было изготовлено 695 единиц). Танки стояли и стоят на вооружении многих государств-членов НАТО, а также скандинавских стран.
«Леопард 2А4» построен по классической заднемоторной схеме с расположенным впереди отсеком управления. Экипаж — 4 человека. Вес боевой машины — 55 тонн. Танк оснащен дизельным многотопливным V12 мощностью 1500 л. с. фирмы MTU. А пробег до капремонта бронетехники составляет 10 000 км. Что в условиях реального вооруженного конфликта вряд ли достижимо — противник наверняка подобьет раньше. Любопытно, что вся силовая установка машины скомпонована в одном модуле с ее двигателем. Благодаря чему ее можно заменить целиком даже в полевых условиях всего за 45 минут.
В башне «Леопарда 2» установлена 120-мм гладкоствольная пушка 44 калибра — Rh−120 фирмы Rheinmetall. С ней спарен 7,62-мм пулемет MG3. Еще один такой же ставится в турель перед люком заряжающего. Набор боеприпасов для пушки стандартный: бронебойные подкалиберные и осколочно-кумулятивные снаряды. Орудие можно также приспособить для стрельбы противотанковыми ракетами.
Как и положено современному танку, «Леопард 2А4» оснащен современной автоматической системой управления огнем: наводчик маркером ставит отметку на своем видеоэкранчике и жмет на спуск. А пушка автоматически наводится в нужную точку и посылает туда снаряд. Для прицельной стрельбы ночью применяется тепловизор.
По большому счету, «Леопард 2» поколения А4 примерно соответствует по своим боевым характеристикам советскому Т−80 — еще не модернизированному, образца середины-конца 80-х годов прошлого века. Несмотря на различные модернизации и по-настоящему выдающееся бронирование лобовой части корпуса, назвать «Леопард 2А4» супероружием сложно.
Это показал опыт его боевого применения турецкой армией в 2016 году в Сирии. Потери тогда составили не менее 10 боевых машин этого типа. Как минимум несколько из них произошли вследствие попаданий снарядов противотанковых ракетных комплексов. Заметим также, что любой мощный и совершенный танк в условиях современного боя сможет превратиться в большую бесполезную железяку, оставаясь при этом на ходу, с исправным вооружением и запасом боекомплекта.
Дело в том, что даже шальной осколок может напрочь вывести из строя, например, датчики прицельного устройства или высокотехнологичный прибор наблюдения. Эти штуковины следует быстро отремонтировать или заменить, чтобы танк оставался грозной силой, а не легкой мишенью даже для неопытного гранатометчика. А вот как раз с оперативным восстановлением боевых возможностей «Леопардов 2А4» в реальных боевых условиях, вдалеке от натовских ремонтных баз и квалифицированных специалистов, могут возникнуть серьезные проблемы…