Насколько опасен танк «Леопард 2» для российской техники

«Леопард 2» — германский основной танк. Его самую первую модификацию начали выпускать еще в конце 70-х прошлого века. Но сейчас в СМИ и телеграм-каналах «обсасывают» не его, а более поздний и улучшенный вариант — «Леопард 2А4». Именно об этих машинах идет речь, когда мы читаем новости. Их немецкий ВПК производил на протяжении 1985—1987 годов (согласно открытым данным, всего было изготовлено 695 единиц). Танки стояли и стоят на вооружении многих государств-членов НАТО, а также скандинавских стран.

«Леопард 2А4» построен по классической заднемоторной схеме с расположенным впереди отсеком управления. Экипаж — 4 человека. Вес боевой машины — 55 тонн. Танк оснащен дизельным многотопливным V12 мощностью 1500 л. с. фирмы MTU. А пробег до капремонта бронетехники составляет 10 000 км. Что в условиях реального вооруженного конфликта вряд ли достижимо — противник наверняка подобьет раньше. Любопытно, что вся силовая установка машины скомпонована в одном модуле с ее двигателем. Благодаря чему ее можно заменить целиком даже в полевых условиях всего за 45 минут.