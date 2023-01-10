Приехали: Volkswagen отключил российских дилеров от сервисного «софта»

Похоже, что VW идет по пути Mercedes-Benz. Напомним, что «Мерс» также перекрыл доступ к сервисному «софту». Однако он известил об этом дилеров. Такой шаг затруднит обслуживание дорогих автомобилей, где, скажем, замену тормозных колодок нужно обязательно прописывать в электронных «мозгах».

Сейчас сервисмены работают над планом действий, чтобы их клиенты не остались без поддержки. Об этом «Газете.ru» сообщил заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Сергей Паршиков. Судя по всему, речь идет про обмен необходимыми файлами.

Известно и то, что Volkswagen оставил доступ только к базам диагностического оборудования, но и их могут заблокировать. Скорее всего, ремонтники будут активно пользоваться программами, которые получат из интернета. Ведь скачать «софт» из других стран, «сломать» и передать в Россию вполне возможно. Но для рядового автовладельца это означает очередное повышение цен. А в выигрыше — автопроизводители из Поднебесной.