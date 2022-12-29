Российские дилеры больше не смогут ремонтировать автомобили Mercedes-Benz

Желая оставаться в общемировом тренде «глобления» нашей страны, компания Mercedes-Benz приняла решение отключить Россию от своих сервисных программ — в том числе тех, что необходимы для диагностики и настройки электронных систем машин. Об этом сообщил Союз автосервисов со ссылкой на официальное письмо от АО «Мерседес-Бенц РУС».

По некоторым данным, вместе с тем приостановилась и отгрузка запчастей с центрального склада. Так что проблемы владельцам автомобилей с трехлучевой звездой на капоте обеспечены. К слову, портал «АвтоВзгляд» уже разбирал эту ситуацию подробно тут.

Важно понимать, что история с отключением от сервисных систем вряд ли ограничится одним лишь Mercedes-Benz. Остальные европейцы, поддавшись страдному чувству, тоже могут поступить подобным образом, по сути, окончательно подорвав доверие к своим брендам, словно намеренно смещая вектор потребительского спроса россиян в сторону отечественных и китайских марок. Попутно уничтожая собственные рыночные перспективы.