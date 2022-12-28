Женщины, как и покрышки, бывают разными: чем отличаются «Белшина» и Pirelli

На заводе «Белшина» с деревенской простотой решили, что всякая женщина непременно кому-нибудь понравится, что резинотехнические сотрудницы предприятия не хуже импортных, а календарь Pirelli раскрученная пустышка и кабы не Италия, никто б и не заметил. Поэтому на «Белшине» смастерили свой календарь. Гордо вздернув носы в сторону итальянских мямлей. Взяли родных баб, налили по одной, отмыли, задрапировали, накрасили, выставили среди покрышек, сфотографировали, налили по второй, восхитились, налили еще по одной.
Виновата ли колхозница в собственном колхозе? В том, что никогда не улыбалась, не ходила на каблуках, не слышала про вечернее платье? Что умеет таскать рельс, гнуть лом, рубить топором… Виновата ли «Белшина», что она не Pirelli? Для тех, кто не видит разницу между итальянскими фотомоделями и белорусскими шинницами неуместна и тема какой-то вины. Для остальных здесь тоже нет повода спорить. Все и так ясно.
И срочно требуется допить начатое.