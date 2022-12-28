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Шины и диски Женщины, как и покрышки, бывают разными: чем отличаются «Белшина» и Pirelli Фото Pirelli.

Виновата ли женщина, что выглядит, как загнанная лошадь? Что не умеет ухаживать за собой, пользоваться косметикой и не в курсе омолаживающих и поддерживающих процедур? Виноват ли человек в незнании и неумении? Это неплохая тема для диссертации по социологии. Но в упрощенном виде есть вполне устоявшаяся формула: лет до 25 не виноват, после 25 лет — виноват. Потому, что не мог не знать, мог не захотеть узнать, не захотеть делать, не захотеть стараться. И это уже личный выбор.