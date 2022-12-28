Женщины, как и покрышки, бывают разными: чем отличаются «Белшина» и Pirelli

Фото Pirelli.
Виновата ли женщина, что выглядит, как загнанная лошадь? Что не умеет ухаживать за собой, пользоваться косметикой и не в курсе омолаживающих и поддерживающих процедур? Виноват ли человек в незнании и неумении? Это неплохая тема для диссертации по социологии. Но в упрощенном виде есть вполне устоявшаяся формула: лет до 25 не виноват, после 25 лет — виноват. Потому, что не мог не знать, мог не захотеть узнать, не захотеть делать, не захотеть стараться. И это уже личный выбор.
Сергей Асланян

На заводе «Белшина» с деревенской простотой решили, что всякая женщина непременно кому-нибудь понравится, что резинотехнические сотрудницы предприятия не хуже импортных, а календарь Pirelli раскрученная пустышка и кабы не Италия, никто б и не заметил. Поэтому на «Белшине» смастерили свой календарь. Гордо вздернув носы в сторону итальянских мямлей. Взяли родных баб, налили по одной, отмыли, задрапировали, накрасили, выставили среди покрышек, сфотографировали, налили по второй, восхитились, налили еще по одной.

Календарь Pirelli.
Фото Pirelli

Виновата ли колхозница в собственном колхозе? В том, что никогда не улыбалась, не ходила на каблуках, не слышала про вечернее платье? Что умеет таскать рельс, гнуть лом, рубить топором… Виновата ли «Белшина», что она не Pirelli? Для тех, кто не видит разницу между итальянскими фотомоделями и белорусскими шинницами неуместна и тема какой-то вины. Для остальных здесь тоже нет повода спорить. Все и так ясно.

И срочно требуется допить начатое.

производители, шины
28 декабря 2022
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