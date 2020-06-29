Макияж за рулем может быть опасен, даже если наносить его дома

Фото cosmopolitan.fr
Большинству водителей наверняка приходилось видеть дамочек, предпочитающих подправлять или наносить макияж прямо за рулем. При этом многие наблюдали, как «косметический салон» в салоне авто приводил к мелким авариям. Но мало кто задумывался, что весьма опасной для автоледи может быть и косметика, нанесенная дома. Портал «АвтоВзгляд» нашел немало примеров, когда тушь-тени-помада серьезно вредит женщине-водителю, а порой — и всем окружающим.

Каждой девушке хочется иметь длинные густые ресницы. Наращивание стоит недешево, да и не всем оно подходит. Но есть средство намного проще и дешевле — тушь! Казалось бы, пару взмахов кисточкой — хлопай ресницами и взлетай, как пелось в одной некогда популярной песне. Да, действительно, взлетай, точнее, влетай… прямо в столб. Нечто подобное однажды чуть не случилось с давней знакомой автора этих строк.

Девушка перед тем, как сесть за руль, накрасила ресницы новой тушью, но вскоре почувствовала нестерпимый зуд в глазах. Вскоре они начали ужасно слезиться и болеть. Тушь растеклась по всему лицу от слез, а зрение стало катастрофически ухудшаться. А ехать надо. Так она и ехала, постоянно почесывая глаза. И чуть было не влетела в столб, так как поздно заметила его из-за плотной пелены из слез и туши.

Как оказалось, это была аллергия на косметическое средство. Тушь иногда может вызывать весьма неприятные ощущения в глазах, такие, как зуд, жжение и слезотечение. А если она потекла — еще хуже. Порой это может стать причиной страшной рези в глазах. То же самое относится к теням и подводкам.

Фото beautybackstage.ru

Конечно, мы не призываем всех автоледи отказаться от макияжа глаз или делать его водостойкими средствами, но пользоваться перед поездкой нужно лишь проверенной косметикой. Ведь новая тушь или подводка может потечь в самый неподходящий момент или вызвать аллергическое раздражение глаз. Вождение в таком состоянии опасно, так как можно вовремя не заметить препятствие на дороге и не успеть среагировать.

Пот ручьем — весь руль в тоналке

Да и, похоже, что не только руль, а вообще все. Тональный крем течет по вспотевшему лицу, шее, попадает в глаза… И вот их уже начинает щипать. Да и ощущение, когда косметика растекается по телу, одежде и салону, не из приятных. Конечно, каждая уважающая себя женщина пытается хоть как-то спасти ситуацию и… попадает в ДТП. А все потому, что отвлеклась от управления автомобилем, убирая потеки средства.

Поэтому в жару лучше не пользоваться «тональником» тем, кто собирается за руль. А если уж использовать такой крем, то только стойкий, который не потечет в самый неожиданный момент.

Помада на щеке, но не у любимого

Некоторые женщины так увлеченно рулят, что не замечают, как начинают руками хвататься за все, в том числе и за собственные губы, активно размазывая помаду. Может, волнуются в плотном дорожном потоке. Но что подумает автоинспектор, увидев дамочку за рулем с размазанной по щекам косметикой?

Фото mirdevchat.site

Недавно ваш корреспондент решила провести такой эксперимент на дороге. Неизвестно, что подумали на этот счет коллеги по рулю, да и подумали ли. А вот первый же сотрудник ДПС остановил машину и поинтересовался: «Что вы употребляли? Может, подышим? На освидетельствование?». И заговорщически подмигнул своему коллеге. Хорошо, что удалось отделаться шутками, объяснив ситуацию. А вообще, всем женщинам-водителям следует быть поаккуратнее с помадой. И пусть она остается на губах, а не на щеках.

Дыша духами, как в тумане

Сейчас в моде, как известно, легкие и нерезкие ароматы. Но некоторые женщины, то ли игнорируют этот писк, то ли предпочитают не слышать его. А потому оставляют после себя нестерпимый шлейф пряных восточных духов. Хорошо, если делают это они не в собственном автомобиле. А то не ровен час, как он превратится в настоящую газовую камеру, особенно в жаркую летнюю погоду. И не успеет вдохнуть это амбре автоледи, как все вокруг поплывет, как в тумане. Тут и до аварии недалеко.

Конечно, каждая девушка хочет всегда быть красивой. Но пользоваться косметикой перед тем, как сесть за руль, нужно с умом. Ведь это порой бывает опасно.

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29 июня 2020
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