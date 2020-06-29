Макияж за рулем может быть опасен, даже если наносить его дома

Каждой девушке хочется иметь длинные густые ресницы. Наращивание стоит недешево, да и не всем оно подходит. Но есть средство намного проще и дешевле — тушь! Казалось бы, пару взмахов кисточкой — хлопай ресницами и взлетай, как пелось в одной некогда популярной песне. Да, действительно, взлетай, точнее, влетай… прямо в столб. Нечто подобное однажды чуть не случилось с давней знакомой автора этих строк.

Девушка перед тем, как сесть за руль, накрасила ресницы новой тушью, но вскоре почувствовала нестерпимый зуд в глазах. Вскоре они начали ужасно слезиться и болеть. Тушь растеклась по всему лицу от слез, а зрение стало катастрофически ухудшаться. А ехать надо. Так она и ехала, постоянно почесывая глаза. И чуть было не влетела в столб, так как поздно заметила его из-за плотной пелены из слез и туши.

Как оказалось, это была аллергия на косметическое средство. Тушь иногда может вызывать весьма неприятные ощущения в глазах, такие, как зуд, жжение и слезотечение. А если она потекла — еще хуже. Порой это может стать причиной страшной рези в глазах. То же самое относится к теням и подводкам.