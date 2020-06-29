Макияж за рулем может быть опасен, даже если наносить его дома

Каждой девушке хочется иметь длинные густые ресницы. Наращивание стоит недешево, да и не всем оно подходит. Но есть средство намного проще и дешевле — тушь! Казалось бы, пару взмахов кисточкой — хлопай ресницами и взлетай, как пелось в одной некогда популярной песне. Да, действительно, взлетай, точнее, влетай… прямо в столб. Нечто подобное однажды чуть не случилось с давней знакомой автора этих строк.
Девушка перед тем, как сесть за руль, накрасила ресницы новой тушью, но вскоре почувствовала нестерпимый зуд в глазах. Вскоре они начали ужасно слезиться и болеть. Тушь растеклась по всему лицу от слез, а зрение стало катастрофически ухудшаться. А ехать надо. Так она и ехала, постоянно почесывая глаза. И чуть было не влетела в столб, так как поздно заметила его из-за плотной пелены из слез и туши.
Как оказалось, это была аллергия на косметическое средство. Тушь иногда может вызывать весьма неприятные ощущения в глазах, такие, как зуд, жжение и слезотечение. А если она потекла — еще хуже. Порой это может стать причиной страшной рези в глазах. То же самое относится к теням и подводкам.
Конечно, мы не призываем всех автоледи отказаться от макияжа глаз или делать его водостойкими средствами, но пользоваться перед поездкой нужно лишь проверенной косметикой. Ведь новая тушь или подводка может потечь в самый неподходящий момент или вызвать аллергическое раздражение глаз. Вождение в таком состоянии опасно, так как можно вовремя не заметить препятствие на дороге и не успеть среагировать.
Пот ручьем — весь руль в тоналке
Да и, похоже, что не только руль, а вообще все. Тональный крем течет по вспотевшему лицу, шее, попадает в глаза… И вот их уже начинает щипать. Да и ощущение, когда косметика растекается по телу, одежде и салону, не из приятных. Конечно, каждая уважающая себя женщина пытается хоть как-то спасти ситуацию и… попадает в ДТП. А все потому, что отвлеклась от управления автомобилем, убирая потеки средства.
Поэтому в жару лучше не пользоваться «тональником» тем, кто собирается за руль. А если уж использовать такой крем, то только стойкий, который не потечет в самый неожиданный момент.
Помада на щеке, но не у любимого
Некоторые женщины так увлеченно рулят, что не замечают, как начинают руками хвататься за все, в том числе и за собственные губы, активно размазывая помаду. Может, волнуются в плотном дорожном потоке. Но что подумает автоинспектор, увидев дамочку за рулем с размазанной по щекам косметикой?
Недавно ваш корреспондент решила провести такой эксперимент на дороге. Неизвестно, что подумали на этот счет коллеги по рулю, да и подумали ли. А вот первый же сотрудник ДПС остановил машину и поинтересовался: «Что вы употребляли? Может, подышим? На освидетельствование?». И заговорщически подмигнул своему коллеге. Хорошо, что удалось отделаться шутками, объяснив ситуацию. А вообще, всем женщинам-водителям следует быть поаккуратнее с помадой. И пусть она остается на губах, а не на щеках.
Дыша духами, как в тумане
Сейчас в моде, как известно, легкие и нерезкие ароматы. Но некоторые женщины, то ли игнорируют этот писк, то ли предпочитают не слышать его. А потому оставляют после себя нестерпимый шлейф пряных восточных духов. Хорошо, если делают это они не в собственном автомобиле. А то не ровен час, как он превратится в настоящую газовую камеру, особенно в жаркую летнюю погоду. И не успеет вдохнуть это амбре автоледи, как все вокруг поплывет, как в тумане. Тут и до аварии недалеко.
Конечно, каждая девушка хочет всегда быть красивой. Но пользоваться косметикой перед тем, как сесть за руль, нужно с умом. Ведь это порой бывает опасно.