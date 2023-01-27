Чем отличается последняя секунда перед аварией российского и европейского водителей

В каждой стране и даже на отдельно взятой территории существуют свои предпочтения в части управления авто. С течением времени может возникнуть даже некий набор негласных правил поведения в той или иной ситуации. Причем он может противоречить ПДД. Но есть одна вещь, которая должна быть константой независимо ни от чего. Это отношение к чужой и своей жизни и понимание того, что автомобиль — не статусная игрушка, а опасный мобильный механизм. И относится к нему необходимо как к заряженному ружью. Очень осторожно и профессионально.

К сожалению, в СССР автомобиль не имел массового распространения. И из-за этого формирование правильной автокультуры у нас так и не случилось. Точнее, культура имелась, но только в среде профессионалов. Не зря, например, существовали значки с гордой надписью «Водитель автомобиля». В западном мире все было несколько иначе.

Изначально правильное отношение к материальным ценностям и повсеместная автомобилизация привели к тому, что опасное и рискованное вождение стали считаться дурным тоном и тупостью. И человек, постоянно совершавший на дороге странные и рискованные маневры, выглядел глупо. И подвергался общественному порицанию. В результате, в той же Европе сформировался спокойный, целесообразный и уважительный стиль вождения. И россиянин, оказывающийся там, начинал чувствовать некоторое умиротворение и быстро менял свои агрессивные привычки. Но вернемся немного назад.