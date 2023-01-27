Чем отличается последняя секунда перед аварией российского и европейского водителей

В каждой стране и даже на отдельно взятой территории существуют свои предпочтения в части управления авто. С течением времени может возникнуть даже некий набор негласных правил поведения в той или иной ситуации. Причем он может противоречить ПДД. Но есть одна вещь, которая должна быть константой независимо ни от чего. Это отношение к чужой и своей жизни и понимание того, что автомобиль — не статусная игрушка, а опасный мобильный механизм. И относится к нему необходимо как к заряженному ружью. Очень осторожно и профессионально.
К сожалению, в СССР автомобиль не имел массового распространения. И из-за этого формирование правильной автокультуры у нас так и не случилось. Точнее, культура имелась, но только в среде профессионалов. Не зря, например, существовали значки с гордой надписью «Водитель автомобиля». В западном мире все было несколько иначе.
Изначально правильное отношение к материальным ценностям и повсеместная автомобилизация привели к тому, что опасное и рискованное вождение стали считаться дурным тоном и тупостью. И человек, постоянно совершавший на дороге странные и рискованные маневры, выглядел глупо. И подвергался общественному порицанию. В результате, в той же Европе сформировался спокойный, целесообразный и уважительный стиль вождения. И россиянин, оказывающийся там, начинал чувствовать некоторое умиротворение и быстро менял свои агрессивные привычки. Но вернемся немного назад.
В России после начала активной автомобилизации в 90-х, доступ к авто получило сразу большое количество людей. Тем более, что в страну валом пошли иномарки. И даже самые чахлые из них, по своим ТТХ очень сильно превосходили продукцию угрюмого российского автопрома. Одновременно с ростом числа т/с стали возникать пробки: устаревшая дорожная сеть не справлялась с потоком. И это привело к тому, что у нас начал формироваться особый стиль управления.
Неуважительный, резкий, бескомпромиссный, выходящий за рамки здравого смысла и, конечно, опасный. В итоге резко выросла аварийность. Но естественная убыль безумцев компенсировалась постоянным пополнением их рядов за счет новых поколений. Грубость и скорость стали синонимом мастерства. А ценность чужой и своей жизни в глазах таких водитл отступала даже не на второй, а на третий-четвертый план. Об этом вообще было не принято думать, полагаясь на собственное «мастерство».
И с отголосками той дикой эпохи мы до сих пор имеем дело. Неспроста существует анекдот о том, чем отличается последняя секунда перед ДТП европейского и российского водителей. Если первый кричит: «Боже мой», то наш высокомерно заявляет: «Вася, смотри, что я умею»! И это не просто страшно. Это инь и янь мира мобильности. Ведь для европейца, несмотря на все его старания, авария оказалась совершенной неожиданностью. А наш — наоборот — всеми силами стремился к тому, чтобы ее совершить. Короче говоря, портал «АвтоВзгляд» рекомендует разумно относиться к управлению авто и не пытаться демонстрировать свое мастерство. И вот это будет уже по-настоящему профессионально.