«Налог на воздух»: власти готовят резкое подорожание всех иномарок

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров в одном из своих недавних интервью с присущей ему жизнерадостностью сообщил общественности, что, мол, Правительство РФ всерьез подумывает над идеей повысить размер утильсбора с автомобилей ввозимых и произведенных в России.
В свое время, напомним, утильсбор ввели чтобы защитить отечественного автопроизводителя от импортных конкурентов и стимулировать иностранные концерны строить свои заводы на российской территории. Если вы автодилер и везете в Россию партию легковушек возрастом менее трех лет, то утильсбор для вас за каждую такую машину составит 178 400 рублей за т/с с мотором 1,0—2,0 литра, 281 600 рублей за 2—3-литровое и так далее. А если ввозите более старый транспорт, то отдать в казну придется еще больше.
Зато для физлица, импортирующего авто, утильсбор составляет всего 3400 рублей за новую машину и 5200 ₽, если автомобиль старше трех лет. Именно поэтому столь широкую популярность получил в последнее время импорт автосалонами машин путем оформления их ввоза на частное лицо.
И вот теперь власти хотят сбор увеличить. Сразу же возникает вопрос: кого на нашем полудохлом авторынке мы таким образом собираемся защищать и стимулировать?
Это, конечно, сильный ход. Но бессмысленный. Поскольку у нашего — практически единственного теперь — национального производителя легковушек АВТОВАЗа остались одни только китайские конкуренты. Которым, если разбираться беспристрастно, российский автобренд не соперник от слова совсем.
Приведем пример. Китайская Jetta VA3 (аналог VW Polo) имеет отпускную заводскую цену на уровне 600 000 рублей. А если верить самым лояльным российскому производителю инсайдерам, свою новейшую LADA Vesta NG тольяттинцы не смогут поставлять дилерам дешевле 1,2 млн. рублей. Это значит, что себестоимость российской машины практически вдвое выше, чем китайской. При том, что в КНР средняя по стране зарплата сейчас в разы выше аналогичного российского показателя. Чудо одним словом. Которое означает, что мы не в состоянии создать по-настоящему конкурентный продукт. Так давайте его защищать?
Но он уже и так защищен по самое некуда — заградительными ввозными пошлинами. Тот же Jetta VA3 после таможенной очистки дорожает практически вдвое! Но, может быть, увеличение утильсбора заставит таки китайские автоконцерны понастроить в России кучу своих заводов? Это — вряд ли. Раз не помогают даже заградительные таможенные пошлины. Так зачем же правительство утильсбор повышать собирается, видя, что он не изменит ничего — лишь увеличит и так дикие цены на авто в России?
Похоже, что к заботе об отечественном автопроме эта властная «мысля» отношения не имеет.
Известно, что сейчас ежемесячно в Россию ввозят примерно 65 000—70 000 новых и подержанных машин. Если допустить, что все они оснащены моторами с объемом менее двух литров, с большинства из них в казну в виде утильсбора «капает» почти по 180 000 рублей. Это предположение близко к истине, поскольку таможня в последнее время старается всячески душить массовый ввоз иномарок «на физлицо». Применив несложную арифметику придем к выводу, что утильсбор приносит казне ежемесячно порядка 11 млрд. рублей — около 140 млрд. в год.
Что по нынешним временам упавших нефтяных доходов госбюджета наверняка кому-то в правительстве показалось очень мало. И вот оно — гениальное решение: повысить размеры утильсбора. Все равно народ покупать машины будет, никуда не денется. Вон как выросла в последнее время общая сумма взятых россиянами автокредитов: машины стали дорогими — люди вынуждены гораздо чаще покупать их в долг! Ну а когда повысят утильсбор, увеличив розничную цену автомобилей, объем автокредитования еще сильнее вырастет. Но ничего, народ у нас терпеливый. Он гораздо перспективней в эксплуатации, чем любое нефтяное месторождение…