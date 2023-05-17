«Налог на воздух»: власти готовят резкое подорожание всех иномарок

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров в одном из своих недавних интервью с присущей ему жизнерадостностью сообщил общественности, что, мол, Правительство РФ всерьез подумывает над идеей повысить размер утильсбора с автомобилей ввозимых и произведенных в России.

В свое время, напомним, утильсбор ввели чтобы защитить отечественного автопроизводителя от импортных конкурентов и стимулировать иностранные концерны строить свои заводы на российской территории. Если вы автодилер и везете в Россию партию легковушек возрастом менее трех лет, то утильсбор для вас за каждую такую машину составит 178 400 рублей за т/с с мотором 1,0—2,0 литра, 281 600 рублей за 2—3-литровое и так далее. А если ввозите более старый транспорт, то отдать в казну придется еще больше.

Зато для физлица, импортирующего авто, утильсбор составляет всего 3400 рублей за новую машину и 5200 ₽, если автомобиль старше трех лет. Именно поэтому столь широкую популярность получил в последнее время импорт автосалонами машин путем оформления их ввоза на частное лицо.

И вот теперь власти хотят сбор увеличить. Сразу же возникает вопрос: кого на нашем полудохлом авторынке мы таким образом собираемся защищать и стимулировать?