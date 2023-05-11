Пять лет ценою в миллиард: большие проблемы российского автопрома

– Дмитрий Львович, сейчас российские власти и бизнес делают особую ставку на китайский автопром. Чем, на ваш взгляд, это можно объяснить? Есть ли в этой новой политике угроза российским производителям?

– Свято место пусто не бывает. Как-никак мы — одна из крупнейших стран по населению в Евразии. И у нас обширный рынок. Поэтому все очевидно. Ушли европейцы — пришли китайцы. Они понимают — россияне остаются мобильной нацией, то есть будут ездить. Машины нужны. Что касается «китайской угрозы», то ее нет. Сейчас сложилась ситуация, при которой нужно просто наполнить рынок. Потому что западные компании уходили быстро. А спрос никуда не делся. Вот к нам и хлынул поток автомобилей из КНР.

– А что вы скажете о другом векторе развития: тотальной электрификации? Не тупиковая ли это ветвь развития мирового автопрома в целом и российского в частности? Электромобили спасут Россию?

– Электромобили — давняя история. Если мы вернемся на сто лет назад, то увидим, что первые авто, которые тогда появлялись, были как раз на электротяге. А если ориентироваться на мировые тенденции, то можно сказать: электрификация развивается только там, где плотность населения достаточно большая. Например, в Европе. Только тогда количество зарядок и электромобилей будет оправдано. В России несколько иначе. Не думаю, что электромобиль — панацея для всей страны, но для крупных городов — да. Однако я себе слабо представляю на данный момент электрокар где-нибудь за Уралом или в Сибири. Там другие расстояния и уклад жизни. Электротранспорт уживется только в мегаполисах.