Пять лет ценою в миллиард: большие проблемы российского автопрома

– Дмитрий Львович, сейчас российские власти и бизнес делают особую ставку на китайский автопром. Чем, на ваш взгляд, это можно объяснить? Есть ли в этой новой политике угроза российским производителям?
– Свято место пусто не бывает. Как-никак мы — одна из крупнейших стран по населению в Евразии. И у нас обширный рынок. Поэтому все очевидно. Ушли европейцы — пришли китайцы. Они понимают — россияне остаются мобильной нацией, то есть будут ездить. Машины нужны. Что касается «китайской угрозы», то ее нет. Сейчас сложилась ситуация, при которой нужно просто наполнить рынок. Потому что западные компании уходили быстро. А спрос никуда не делся. Вот к нам и хлынул поток автомобилей из КНР.
– А что вы скажете о другом векторе развития: тотальной электрификации? Не тупиковая ли это ветвь развития мирового автопрома в целом и российского в частности? Электромобили спасут Россию?
– Электромобили — давняя история. Если мы вернемся на сто лет назад, то увидим, что первые авто, которые тогда появлялись, были как раз на электротяге. А если ориентироваться на мировые тенденции, то можно сказать: электрификация развивается только там, где плотность населения достаточно большая. Например, в Европе. Только тогда количество зарядок и электромобилей будет оправдано. В России несколько иначе. Не думаю, что электромобиль — панацея для всей страны, но для крупных городов — да. Однако я себе слабо представляю на данный момент электрокар где-нибудь за Уралом или в Сибири. Там другие расстояния и уклад жизни. Электротранспорт уживется только в мегаполисах.
– А как быть с высотными домами, которые сейчас активно возводят в больших городах. Парковочных мест уже на всех не хватает. Да и зарядок может не хватить.
– Места хватит всем. Здесь яркий пример — тот же Китай. Поставить столбики-зарядки возле парковок не так уж и сложно. Основная проблема — затраты на инфраструктуру.
Инвестиции в ЭЗС могут быть довольно существенными. И от этого будет зависеть стоимость зарядки. Например, в Пекине «заправить» электрокар уже обходится дороже, чем залить бак бензина.
– Скажите, насколько легче или сложнее проектировать электромобили по сравнению с традиционными авто?
– Создать электромобиль с нуля также сложно, как сделать машину с привычным мотором. Но если переделать готовый кузов под электрокар, то вот это гораздо легче хотя бы потому, что проблемы подвески рулевого управления и прочего уже решены. Разместить тяговую батарею тоже не вопрос, ведь не надо ставить такие узлы как двигатель, систему выпуска и бензобак. Пространства очень много. Вот Tesla — это тяжелый проект. Потому что ее изначально проектировали как стопроцентный электромобиль.
Здесь отметим, что по такому же пути шли все именитые автопроизводители. Вспомним, например, Volkswagen e-Golf или Opel Corsa-e. Свое слово сказал и АВТОВАЗ, представив LADA Ellada. Тольяттинцы разместили инновационную «начинку» в серийном кузове «Калины».
– А сколько времени может понадобиться на чисто отечественную разработку легковой машины с традиционным двигателем (платформа, моторы, трансмиссии), отвечающей всем современным требованиям?
– Мировая практика показывает, что затраты на создание автомобильной «тележки» для многих производителей схожи. Обычно это занимает пять лет и стоит около миллиарда долларов.
– Вот только кто все это будет у нас проектировать? Не потеряли ли мы инженерную школу?
– Уверяю вас, что квалифицированные специалисты на наших заводах есть. Их подготовка идет, скажем, в Нижнем Новгороде. Так что тот же ГАЗ без молодых талантов точно не останется. Есть и собственные ноу-хау. Например, российскими специалистами полностью разработано место водителя электробуса и успешно внедрено в производство.
– А почему бы не начать копировать и западные, и китайские разработки?
– Можно, ведь так делали те же китайцы или корейцы. В результате они прошли тот путь, что проходили европейские компании, гораздо быстрее. Но простого копирования мало. Надо подключать своих специалистов. И следующие версии агрегатов делать уже с собственными ноу-хау. Это и обеспечит технический прогресс. Так наш автопром будет двигаться вперед.
– Как вы думаете, будут ли российские автозаводы делать конструкции своих машин более дешевыми. То есть, сокращаем ресурс, зато экономим?
– Если у нас будет компонентная база и собственные производства, то в итоге автомобиль для конечного покупателя станут дешевле. Сейчас мы много чего завозим из-за границы. И доставить это нелегко, да и времени требуется больше. Поэтому важна локализация. Тогда и цена новых отечественных машин будет меньше. Но нам нужно время, чтобы внедрить и имеющиеся собственные разработки, и возродить производство компонентов. Но только в этом случае мы сможем обеспечить себе технологический суверенитет и не бояться, что те же китайцы нас «съедят»…