Столичные власти продолжают расширять зону платной парковки

16 марта Совет депутатов и Управа района «Проспект Вернадского» в Москве без обсуждения с резидентами района, как сообщают сами местные жители, согласовали введение в районе платных парковок. Часть из них будут занимать парковочные карманы по улице Коштоянца и Семенова-Тянь-Шанского.

Это приведет к тому, что все таксисты и сотни студентов АТиСО/МГИМО начнут парковаться во дворах и аборигенам будет практически невозможно проехать или пройти. В районе уже создана инициативная группа, которая сейчас занимается сбором подписей за отмену этого решения и проведения его общественного обсуждения. Параллельно граждане обратились в префектуру округа и к местным депутатам.

Напомним, что ранее схожая история произошла в районе Ростокино, обитатели которого с изумлением узнали, что их мунсовет («по просьбам москвичей», разумеется) инициировал расширение платной парковочной зоны, «забыв» обсудить это с резидентами. Тогда в дело включились бывший муниципальный депутат района Ольга Кравчук и депутат Мосгордумы Максим Круглов, а также жители домов, прилегающих к новой предполагаемой платной зоне, собравшие около 500 подписей против ее расширения. На данный момент вопрос находится на исследовании у транспортных чиновников, то есть процесс увеличения числа парковочных знаков с монетками в районе временно удалось притормозить.