Печальный опыт: три истории неудачного секса в автомобиле

Едва ли не каждый мужчина — да и женщина, впрочем, тоже — диков возбуждается, представляя себя в самых разных ракурсах соития с чувственным партнером на заднем диване или прямо на водительском кресле своего автомобиля. Секс в машине — это всегда страстно, романтично и местами даже азартно, ведь ты никогда не можешь быть уверен в том, что в момент кульминации в окошко не заглянет любопытный сотрудник ГИБДД или случайный прохожий.

Еще одно прилагательное, применимое к автомобильному сексу — небезопасный. Истории известны случаи, когда охваченные жгучей страстью горе-любовники забывали поставить машину на «ручник» и в процессе ритмичных покачиваний неспешно скатывались в водоемы. Но сегодня не об этом — рассмотрим опыт трех автомобилистов, получивших в результате «колесной» близости исключительно психологические травмы.