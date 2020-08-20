Оштрафует ли ГИБДД водителя за оральный секс в машине во время движения

Согласно ч.1 ст. 12.29 КоАП, игнорирование требований ПДД о ремнях безопасности пассажиром может повлечь за собой всего-навсего предупреждение или — скорее — штраф в размере 500 рублей. Однако вне зависимости от того, какое наказание изберут сотрудники ГИБДД для шаловливой спутницы, водителю заплатить придется в любом случае. И уже не 500 целковых, а 1000 (ст. 12.6 КоАП).

Так же при желании вам могут инкриминировать ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» — нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу (от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15-и суток).

Других санкций применить к любовникам во время оральных ласк правоохранители в принципе не могут. Если, конечно, автомобиль не будет болтаться в полосе, то и дело заезжая на сплошные линии разметки, пролетать на запрещающий сигнал светофора или развивать скорость выше разрешенной.

Однако как бы то ни было, как бы вам ни хотелось «проникнуть» — во всех смыслах — в голову «горячей» пассажирки, не теряйте свою. Ведь даже секундное переключение внимание с дороги на какой-либо другой объект может стоить водителю и его седокам жизни. Хочется заняться «этим» здесь и сейчас — припаркуйтесь в укромном месте, да развлекайтесь, на сколько хватит сил.