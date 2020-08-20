Оштрафует ли ГИБДД водителя за оральный секс в машине во время движения

Наверное, каждый мужчина мечтает испытать эти эмоции, когда ты летишь по пустой трассе за рулем любимого автомобиля, а прекрасная спутница, расположившая на соседнем кресле, доставляет тебе в этот момент удовольствие своими сладкими устами. И нет, мы сейчас говорим отнюдь не о комплиментах или других приятных речах.
Подобные шалости крайне опасны — как тут не отвлекаться от дороги, когда у тебя на коленях «лежит» ее голова. И да, истории известны случаи, когда оральный секс, увлекший партнеров на полном ходу, приводил к ДТП. Проказливые любовники сбивали светофоры, въезжали в другие машины, врезались в отбойники. Но это мало кого останавливает, что, впрочем, и не удивительно. Адреналин, замешанный с диким возбуждением и экстазом — кто откажется от такого коктейля?
Многие водители, кто уже практикует или пока только уговаривает свою неподатливую партнершу на оральный секс во время движения, задаются логичным вопросом: а предусмотрены ли какие-то наказания за подобное баловство? Что сделают сотрудники ГИБДД, если заметят, что на ходу пассажирка что-то долго «ищет» под рулевой колонкой?
Прямого наказание за любовные утехи в салоне автомобиля в КоАП РФ нет — чисто теоретически, им можно предаваться в любое время и в любой позе. Однако никто не отменял иные правонарушения, которые, так или иначе, совершаются в процессе интимной близости. Если говорить конкретно об оральных ласках, то чтобы доставить удовольствие водителю, пассажирки, как правило, отстегивают ремень безопасности, а этого, как мы помним, делать на ходу нельзя.
Согласно ч.1 ст. 12.29 КоАП, игнорирование требований ПДД о ремнях безопасности пассажиром может повлечь за собой всего-навсего предупреждение или — скорее — штраф в размере 500 рублей. Однако вне зависимости от того, какое наказание изберут сотрудники ГИБДД для шаловливой спутницы, водителю заплатить придется в любом случае. И уже не 500 целковых, а 1000 (ст. 12.6 КоАП).
Так же при желании вам могут инкриминировать ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» — нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу (от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15-и суток).
Других санкций применить к любовникам во время оральных ласк правоохранители в принципе не могут. Если, конечно, автомобиль не будет болтаться в полосе, то и дело заезжая на сплошные линии разметки, пролетать на запрещающий сигнал светофора или развивать скорость выше разрешенной.
Однако как бы то ни было, как бы вам ни хотелось «проникнуть» — во всех смыслах — в голову «горячей» пассажирки, не теряйте свою. Ведь даже секундное переключение внимание с дороги на какой-либо другой объект может стоить водителю и его седокам жизни. Хочется заняться «этим» здесь и сейчас — припаркуйтесь в укромном месте, да развлекайтесь, на сколько хватит сил.