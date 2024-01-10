Германская боевая машина пехоты Marder 1 («Куница») была принята на вооружение армии ФРГ аж в 1971 году. Она ровесница древней советской БМП−1. В конце 90-х прошлого века ее должна была сменить разрабатывавшаяся тогда БМП Marder 2. Но рухнула Берлинская стена, Горбачов принялся разве что не целоваться взасос с американцами и европейцами. А страны Варшавского договора, радостно улюлюкая, всей толпой побежали в НАТО. В условиях установившегося «мира-дружбы-жвачки» проект новой немецкой БМП был свернут. В итоге на вооружении бундесвера до сих пор стоит 50-летняя машина.

И теперь немцы отправляют ее на Украину воевать против России. Так, в самом начале 2024-го стало известно о поставке ВСУ очередной партии «Куниц». Таким образом, их общая численность в руках уронацистов вплотную приблизилась к сотне. Разумеется, на ходу сейчас далеко не все. Десятки этих машин уже уничтожены российскими войсками. Но поставки германского бронированного «винтажа» продолжаются. Так что же такое — этот Marder 1?

«Мардер» построен по классической для БМП схеме. Впереди расположены моторно-трансмиссионное отделение и рабочее место водителя. За спиной «мехвода» — боевое отделение с вращающейся башней, где сидят стрелок и командир машины. В корме размещаются десантники — до 7 человек. Корпус БМП сварен из стальных листов разной толщины. Самая мощная броня — лобовая. У первоначального варианта модели она выдерживала попадание 20-мм снаряда. Тогда же в бортах «Куницы» были предусмотрены бойницы для стрельбы из личного оружия десантников.