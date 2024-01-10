Немцы подсунули Украине самую старую БМП в Европе

Германская боевая машина пехоты Marder 1 («Куница») была принята на вооружение армии ФРГ аж в 1971 году. Она ровесница древней советской БМП−1. В конце 90-х прошлого века ее должна была сменить разрабатывавшаяся тогда БМП Marder 2. Но рухнула Берлинская стена, Горбачов принялся разве что не целоваться взасос с американцами и европейцами. А страны Варшавского договора, радостно улюлюкая, всей толпой побежали в НАТО. В условиях установившегося «мира-дружбы-жвачки» проект новой немецкой БМП был свернут. В итоге на вооружении бундесвера до сих пор стоит 50-летняя машина.
И теперь немцы отправляют ее на Украину воевать против России. Так, в самом начале 2024-го стало известно о поставке ВСУ очередной партии «Куниц». Таким образом, их общая численность в руках уронацистов вплотную приблизилась к сотне. Разумеется, на ходу сейчас далеко не все. Десятки этих машин уже уничтожены российскими войсками. Но поставки германского бронированного «винтажа» продолжаются. Так что же такое — этот Marder 1?
«Мардер» построен по классической для БМП схеме. Впереди расположены моторно-трансмиссионное отделение и рабочее место водителя. За спиной «мехвода» — боевое отделение с вращающейся башней, где сидят стрелок и командир машины. В корме размещаются десантники — до 7 человек. Корпус БМП сварен из стальных листов разной толщины. Самая мощная броня — лобовая. У первоначального варианта модели она выдерживала попадание 20-мм снаряда. Тогда же в бортах «Куницы» были предусмотрены бойницы для стрельбы из личного оружия десантников.
В башне БМП размещена 20-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет. С орудием спарены дымовые гранатометы и ИК-прожектор. В 1979 году противотанковые возможности БМП повысили, оснастив ее пусковой установкой ПТРК «Милан» с боекомплектом на четыре ракеты. Стрелять из нее приходилось либо одному из членов экипажа, либо десантнику — высунувшись из люка в корпусе. У модификаци Marder 1984 года была усилена ходовая часть, а в боекомплект пушки ввели подкалиберный снаряд, способный пробивать до 60 мм брони с дистанции 1500 м.
Следующий этап модернизации немецкой БМП случился в 1988 году. В ходе нее корпус машины обвесили дополнительными бронелистами — чтобы защитить от огня 30-мм автоматических пушек. Старый ПТРК «Милан» заменили на модернизированный «Милан−2» с тандемной боевой частью. Пять маленьких люков в крыше превратили в три крупных. Бортовые «бойницы» оказались перекрыты дополнительными броневыми экранами и их заглушили. Последний известный этап «улучшайзинга» «Мардер» был посвящен усилению защиты днища БМП от мин.
Таким образом, немцы подбрасывают в топку украинского конфликта «трухлявые дровишки» — партии БМП, успевшей морально устареть еще четверть века назад. Хотя, с другой стороны, задача подобной техники на украинской земле в основном сводится к доставке свежего пехотного «мяса» к линии боевого соприкосновения и периодических пострелушках по позициям российских войск. Для таких целей старый «немец» вполне сгодится. Ну а горят подбитые Marder столь же хорошо, как и бывшие советские БМП, еще сохранившиеся в распоряжении ВСУ, а также американские Brаdley, французские VAB и турецкие Kipri. Наши солдаты успещно жгут все, что движется и стреляет со стороны «хохла».