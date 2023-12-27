Чем танки НАТО проигрывают российской технике

На днях гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в одном из своих интервью сообщил, что российские конструкторы бронетехники «мотают на ус» некоторые технические решения западных коллег. Трофейная техника, захваченная нашими войсками в зоне СВО (танк Leopard 2 и практически весь ассортимент БТР, БМП и бронеавтомобилей, поставленных НАТО на Украину), отправляется в тыл и тщательно изучается. Про трофейные Challenger 2 сообщений в открытом доступе не появлялось. Хотя несколько «британцев» были сожжены российскими войсками.
После такого конфуза их, судя по всему, с линии боевого соприкосновения убрали — от греха подальше. А американские Abrams, поставленные в распоряжение ВСУ минувшей осенью, так до сих пор до нее и не доехали. Повторять негативный опыт английской техники с «американцами» там явно не хотят.
Характерно, что в упомянутом выше интервью г-н Чемезов не занимается шапкозакидательством. Да, он называет российский танк Т−90 «Прорыв» лучшим танком в мире среди серийных строевых машин. Но говорит также, что отечественным оружейникам есть чему поучиться у иностранцев.
Между тем, принципиальные сильные и слабые стороны российских и западных танков ни для кого секретом не являются. В частности, неоспоримым преимуществом нашей техники над западной считается ее относительно малая боевая масса.
У российского танка Т−90 «Прорыв» она равна 48 тоннам. Его «коллеги» по службе на Украине — модернизированные Т−80 и Т−72 — весят около 46 тонн. На таком фоне западные Leopard 2, Challenger 2 и Abrams M1 смотрятся мастодонтами. У них у всех боевой вес зашкаливает за 60 тонн. А Challenger 2, если бы с него перед отправкой на Украину не сняли штатное дополнительное бронирование, весил все 75 тонн!
Такой вес — не помеха, когда перед танкистами стоит задача гонять аборигенов по безводным пустыням Ирака или каменистым ущельям Афганистана. А в мгновенно раскисающих от дождя черноземах «родины протоукров» западные гиганты начинают тонуть. Это только кажется, что танк может проехать везде. Он точно также как и любая другая техника «ложится на брюхо» в колее и превращается в «недвижимость». Вот только вытаскивать 60 тонн железа из болота — это вам не застрявший грузовик по-быстрому «дернуть» тросом.
Но есть у «западников» сильные стороны. Российская школа танкостроения до последнего времени отдавала предпочтение трансмиссиям с уменьшенными потерями энергии. Но за это приходится расплачиваться невысокой максимальной скоростью заднего хода. У Т−80 она не превышает 11 км/ч, а у других российских танков и того меньше — порядка 4 км/ч. При том, что у западных машин она составляет не менее 30 км/ч. В украинских условиях высокая скорость заднего хода полезна.
Ведь тут зачастую требуется не только по-кавалерийски выскочить на огневую позицию, но и быстренько с нее потом «свалить» — пока не прилетела «ответка». Вот и приходится танкам «советского образца» в таких случаях разворачиваться кормой к противнику — ради ускорения эвакуации. А ведь задняя часть у абсолютно всех машин этого класса, включая все зарубежные образцы, защищена гораздо слабее лобовой. И подставлять ее под огонь — та еще «русская рулетка» что для наших, что для украинских танкистов. Заметим, что в новейшей российской «Армате», танке Т−14, этот нюанс учтен: машина может двигаться как вперед так и назад на скоростях до 80 км/ч.
Как бы то ни было, а в реальных условиях боевого противостояния на востоке «хохлостана» задний ход натовских танков никакой роли не играет. По той простой причине, что они в боях сейчас участия толком не принимают. За них отдуваются еще сохранившиеся на вооружении ВСУ старые советские Т−64 разной степени модернизации, а также сотни Т−72 из запасов бывших стран Варшавского договора и Македонии. Они, напомним, задом пятятся неохотно.
Но эта «веревочка» уже заканчивает виться: практически вся «советская» бронетехника уже вычищена с европейских складов. И методично выжигается российскими войсками на полях сражений. Когда ее не останется, бандеровцам придется массово вводить в дело западные танки. Вот тогда-то мы и выясним: так ли важен «задний ход» на поле боя!