Чем танки НАТО проигрывают российской технике

На днях гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в одном из своих интервью сообщил, что российские конструкторы бронетехники «мотают на ус» некоторые технические решения западных коллег. Трофейная техника, захваченная нашими войсками в зоне СВО (танк Leopard 2 и практически весь ассортимент БТР, БМП и бронеавтомобилей, поставленных НАТО на Украину), отправляется в тыл и тщательно изучается. Про трофейные Challenger 2 сообщений в открытом доступе не появлялось. Хотя несколько «британцев» были сожжены российскими войсками.

После такого конфуза их, судя по всему, с линии боевого соприкосновения убрали — от греха подальше. А американские Abrams, поставленные в распоряжение ВСУ минувшей осенью, так до сих пор до нее и не доехали. Повторять негативный опыт английской техники с «американцами» там явно не хотят.

Характерно, что в упомянутом выше интервью г-н Чемезов не занимается шапкозакидательством. Да, он называет российский танк Т−90 «Прорыв» лучшим танком в мире среди серийных строевых машин. Но говорит также, что отечественным оружейникам есть чему поучиться у иностранцев.

Между тем, принципиальные сильные и слабые стороны российских и западных танков ни для кого секретом не являются. В частности, неоспоримым преимуществом нашей техники над западной считается ее относительно малая боевая масса.