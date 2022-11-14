Новые ПДД разрешат практически безнаказанно устраивать ДТП на мощных электросамокатах

МВД и Минтранс, подготовившие поправки в ПДД о средствах индивидуальной мобильности, уверяют, что они позволят решить проблему дорожного беспредела со стороны электросамокатчиков. Однако из официального разъяснения МВД, опубликованного «Коммерсантом», следует, что нынешнее вольготно-безнаказанное положение СИМ на дорогах и тротуарах мегаполисов и после 1 марта 2023 годе совершенно не изменится.

Так, водители элекстросамокатов мощностью меньше 250 кВт за нарушения ПДД будут отвечать, как и сейчас, наравне с пешеходами — по статьям КоАП 12.29 и 12.30. То есть максимум, что им грозит — символический штраф в размере 1500 рублей. И это еще до применения 50-процентной скидки при быстрой оплате взыскания!

Владельцы же электросамокатов мощностью свыше 250 кВт, согласно новой редакции ПДД, приравниваются к водителям мопедов — со всеми вытекающими последствиями вроде наказаний за пьянку за рулем и езду без «прав». Но! Оказывается, эти санкции будет возможно применить лишь в случае, когда электросамокат оснащен словно полноценное транспортное средство: «поворотниками», фарами ближнего и дальнего света, боковыми зеркалами, стоп-сигналами и прочим. Если же на мощном и быстром самокате, разгоняющемся до 80—90 км/ч, такого оборудования не установлено, его «пилот» будет тоже считаться «пешеходом» — с соответствующими символическими карами в КоАП. Так что фактическая безответственность владельцев мощных и быстрых электросамокатов сохранится и после марта 2023 года…