Что ждет автопром и авторынок России в 2025 году: гадаем на картах Таро

По некоторым данным, спрос на услуги тарологов в 2024 году подскочил в России больше, чем в два раза. Специалисты, чьим рабочим инструментом являются карты, предлагают расклады на любовь и отношения, карьеру и бизнес, деньги, здоровье. А могут ли они предсказать будущее авторынка и автопрома страны? Как тарологи оценивают шансы скорого возвращения в РФ «недружественных» брендов? А создания собственного, полностью отечественного автомобиля? Ответы на эти и другие вопросы — в необычном, эзотерическом обзоре портала «АвтоВзгляд».

Но прежде чем вы покрутите пальцем у виска, заметим, что верить или не верить в предсказания карт Таро — это личное дело каждого. А потому ни в коем случае не призываем относиться к этому материалу серьезно — все-таки он носит развлекательный характер и является, скорее, своего рода экспериментом. А почему бы и нет? Тем более в канун Святок — самого подходящего, как считалось на Руси, времени для гаданий.

Итак, первое, о чем мы спросили наших экспертов — будущее автомобильного рынка России в 2025 году. Таролог Алена Шлягина, увидев «восьмерку жезлов», предсказала быстрое развитие событий и «значительные изменения и нововведения, которые приведут к ускорению темпов прогресса в отрасли». В частности, например, оперативное внедрение новых технологий. Вот уж во что действительно хочется верить!

Фото: freepik.com

Мистик Денис Банченко тоже отмечает активные действия, которые «не просто назревают, а уже происходят». Вместе с тем, по его словам, сохранят влияние и сформировавшиеся ранее тенденции, на что указывает выпавшая «семерка жезлов». А вот таролог Ирина Большакова прогнозирует, считывая «десятку пентаклей», подъем отечественного авторынка в середине года — велика вероятность, что вырастут продажи, и особым спросом будут пользоваться семейные авто: минивэны и большие кроссоверы.

И если, говоря об авторынке, эксперты рисуют, скорее, позитивные перспективы, то в случае с автопромом все не так однозначно. Алена Шлягина предсказывает сложные времена: экономические трудности, конкуренцию, проблемы с качеством продукции и недостаток инвестиций. Денис Банченко, напротив, видит «рождение новых проектов, достижение высоких результатов и успешную реализацию задуманного».

— В 2025 году, скорее всего, мы увидим запуск разнообразных инициатив, а также завершение ранее начатых проектов. Центральная карта над ядром расклада — «четвертый Аркан», связанный с работой четвертого системного канала — подчеркивает значительную роль государства. То есть производственные процессы будут происходить под влиянием власти, что станет ключевым фактором, — говорит он.

Фото: freepik.com

Но каким бы сложным 2025-й для российских автозаводов ни оказался, к концу года предприятия придут по «королю пентаклей» к расширению производства, увеличению прибыли и финансовой стабильности, успокаивает Ирина Большакова. Автостроители сосредоточатся на повышении качества своей продукции, что, в свою очередь, способствует удовлетворенности клиентов и укреплению репутации брендов.

А какова вероятность, что в 2025-м в Россию вернутся «недружественные» марки? Алена Шлягина и Ирина Большакова сходятся во мнении, что такое развитие событий крайне маловероятно. В то же время Денис Банченко видит по картам, что переговоры с «бежавшими» автокомпаниями уже ведутся. И если их готовность к компромиссам и адаптации к новым реалиям ради достижения целей не сменится другим состоянием, то вполне возможно, что они снова к нам придут.

Появится ли в будущем году в России собственный, полностью отечественный автомобиль? Тут — единогласное «нет». Один таролог сказал, что реальные перспективы выхода на рынок отечественной машины откроются лишь в 2027-2028 годах. Второй — «в 2030-х». Третий — ориентировочно в 2032-м. И здесь, учитывая текущее и отнюдь не радостное положение дел, не согласиться с предсказателями сложно: такие прогнозы дают и автоэксперты.

Фото: stock.adobe.com

Напоследок мы попросили наших тарологов дать читателям портала «АвтоВзгляд» так называемый совет от карт. И Денис Банченко рекомендовал в первую очередь сохранять ясность ума и эмоциональное спокойствие. Еще — готовиться к работе через посредников, следить за государственными инициативами, оставить старые подходы в прошлом. Поскольку 2025-й, по его словам, станет годом перемен и новых возможностей.

Алена Шлягина, трактуя «десятку мечей», предупреждает, что эта карта символизирует тяжелые испытания, неудачи и боль. А потому стоит подумать об экономии, переходе на альтернативные виды транспорта, планировании расходов. Кроме того, крайне важно следить за своим здоровьем и безопасностью, объединяться с единомышленниками и, несмотря на сложности, сохранять оптимизм и веру в будущее.

— «Не расслабляться!» — это главный посыл карты «паж мечей». Постоянно «держите меч у себя в голове» — то есть сохраняйте умственную активность за рулем, будьте гибкими и готовыми к любым переменам на дороге. Эта карта также связана с обучением и любопытством — возможно, стоит освежить знания ПДД, изучить новые маршруты, строение своего автомобиля или процесс оказания первой помощи пострадавшим, — подытожила Ирина Большакова.