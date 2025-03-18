В восьми городах Подмосковья появились новые платные парковки

В список подмосковных городов с платной парковкой добавились Мытищи и Химки, Коломна и Долгопрудный, а также Одинцово, Ногинск, Сергиев Посад и Подольск. Кроме того, на еще одной улице Красногорска организовали стоянку за деньги. Тариф в регионе плавающий: около железнодорожных станций услугу оценили в 40 рублей в час, на обычных улицах — в полсотни «целковых».

На территории Мытищ платными сделали участки улицы Селезнева и Силикатной, плюс Колонцова и Станционной возле железнодорожной станции. У платформы «Строитель» и на улице Колпакова у парка Мира бесплатно бросить машину теперь тоже не удастся. Платным будет и центр Ногинска: улицы Горького, Рогожская, Трудовая и Соборная, участки улицы 3-го Интернационала. В Подольске придется раскошелиться за паркинг на Советской площади, Революционном проспекте и у станции МЦД-2 на улице Курской.

В Сергиевом Посаде и Коломне, которые могут похвастать большим потоком туристов, платные парковки ввели в самых людных местах. В Коломне это площадь Марии Шевлягиной и проезд Артиллеристов, улицы Пушкина, Зайцева, Левшина и Яна Грунта. Москворецкая, Уманская и Арбатская тоже входят в список. В контексте Сергиева Посада подразумеваются улицы Митькина и Кооперативная, 1-й Ударной Армии, 1-я Рыбная и Вознесенская.

Часть Ленинского проспекта превратилась в платный автопаркинг в Химках. Имеется ввиду стоянка рядом с парком имени Льва Толстого и улицы около станций «Сходня» и МЦД-3 «Химки». В Одинцово водителям придется платить за парковку на отрезке Можайского шоссе и у парков на улице Молодежной, а также Маршала Неделина. В Догопрудном стали просить денег на Дирижабельной и улице Академика Лаврентьева, прилегающей к парковой зоне. В Красногорске платный паркинг вытянули на всю улицу Ленина.