Только первая: почему не принято оставлять припаркованное авто на других передачах

Большинству водителей давно известно, что использование ручного тормоза для фиксации ТС — прием не всегда однозначный, и многие автовладельцы, заглушив движок, ставят машину на первую передачу. Но почему не на вторую, третью или заднюю? Эксперт помог порталу «АвтоВзгляд» разобраться в вопросе.

Зафиксировать машину на одном месте для длительной парковки, если она снабжена автоматической коробкой, очень просто, замечает независимый специалист по ремонту автомобилей Игорь Савутин: поставил в режим «Паркинг» (Р) — и все. С «механикой» все несколько сложнее. Почему считается, что предпочтительнее ставить ручку переключения на МКП в положение первой передачи? На это есть свои причины, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Если ТС стоит на не совсем ровной поверхности, будучи при этом направлена «в горку», то для ее нормальной фиксации необходимо, выключив зажигание, перевести рукоятку переключения в передачу, которая исключает возможность заднего хода. Но если выбрать при этом вторую или третью, то, как показывает практика, они авто могут и не удержать, особенно при некоем (даже незначительном) внешнем воздействии.

В случае с первой передачей подобная проблема возникнуть не должна, заверяет собеседник портала «АвтоВзгляд». Кстати, если припарковаться передом «под горку», то лучше воспользоваться задней передачей: она заставит коленвал крутиться в обратном направлении и, опять же, зафиксирует авто.

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При стоянке на ровной поверхности теоретически вполне допустимо оставить рычаг КП на второй или третьей передаче, уточняет Савутин. Главное — помнить, что и в случае с первой, и с любой другой, прежде чем заводить двигатель, сначала надо вернуть ручку переключения в положение нейтрали.

В противном случае машина, естественно, резко рванет с места и заглохнет. Соответственно, при фиксации припаркованного авто следует сначала выбрать нейтраль, потом заглушить мотор и уже после этого переводить рукоятку КП в положение передачи.

Правда, с течением времени переключение в первую передачу у многих ТС происходит уже не так легко, как прежде, замечает эксперт. Понятно, что для надлежащей работы КП стоит периодически менять трансмиссионное масло, исходя из рекомендаций производителя. И учитывать, что всегда есть риск неполадок в работе коробки, требующих профессионального вмешательства (что, в свою очередь, конечно, требует внимания к состоянию коробки).

Отчасти, именно поэтому нельзя уповать на включенную передачу как панацею при парковке, уточняет Савутин. Тем более — если машину нужно поставить на небольшом склоне. Тут желательно страховаться ручным тормозом.