Мыслим наоборот: какие главные опасности таят в себе праворульные автомобили

«Праворульки» в России запрещают с незапамятных времен. Власти давно точат на них клыки. Однако «загрызть» не решаются, слишком велик может оказаться негативный отклик небогатой аудитории восточнее Урала. Надеемся, даже с учетом последних японских инициатив по ограничению импорта в нашу страну наиболее мощных моделей, какое-то время «праворульки» еще побарахтаются на рынке. Больше того, опасаясь окончательного «закрытия лавочки», рынок малолитражек интенсифицируется. А многие из-за огромных цен на новые авто, благодаря однобокости рынка и недоверию к «китайцам», впервые всерьез задумаются, а не освоить ли на старости лет правый руль. Советуем, как это сделать, ведь на водительских курсах такому не научат.

Паркуйся с оглядкой

Пожалуй, это наиболее простое из навыков, необходимых водителю «япономарки». Всегда есть время подумать, чтобы сориентироваться к какой стороне проезжей части нужно пристать, чтобы безопасно высадить пассажиров и без последствий покинуть машину самому. По возможности лучше оставлять машину таким образом, чтобы максимально сократить время нахождения людей на дороге.

К тому же нужно учитывать, что во многих случаях другие участники движения могут с опозданием отреагировать на то, что водитель (вы) начнет выходить из машины справа. Так что нюансы есть. Внимание и только внимание. Но дальше — больше.