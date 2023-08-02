Мыслим наоборот: какие главные опасности таят в себе праворульные автомобили

«Праворульки» в России запрещают с незапамятных времен. Власти давно точат на них клыки. Однако «загрызть» не решаются, слишком велик может оказаться негативный отклик небогатой аудитории восточнее Урала. Надеемся, даже с учетом последних японских инициатив по ограничению импорта в нашу страну наиболее мощных моделей, какое-то время «праворульки» еще побарахтаются на рынке. Больше того, опасаясь окончательного «закрытия лавочки», рынок малолитражек интенсифицируется. А многие из-за огромных цен на новые авто, благодаря однобокости рынка и недоверию к «китайцам», впервые всерьез задумаются, а не освоить ли на старости лет правый руль. Советуем, как это сделать, ведь на водительских курсах такому не научат.
Паркуйся с оглядкой
Пожалуй, это наиболее простое из навыков, необходимых водителю «япономарки». Всегда есть время подумать, чтобы сориентироваться к какой стороне проезжей части нужно пристать, чтобы безопасно высадить пассажиров и без последствий покинуть машину самому. По возможности лучше оставлять машину таким образом, чтобы максимально сократить время нахождения людей на дороге.
К тому же нужно учитывать, что во многих случаях другие участники движения могут с опозданием отреагировать на то, что водитель (вы) начнет выходить из машины справа. Так что нюансы есть. Внимание и только внимание. Но дальше — больше.
Коробка передач
Сразу оговоримся, правый руль не для правшей. Управлять трансмиссией, особенно «механикой», левой рукой без привычки будет неудобно даже левшам. Все происходит на подсознательном уровне. Мозг помнит, что первая передача — к себе и вверх. На «праворульке» же рука автоматически врубает… пятую. И чем больше у вас «леворульный» стаж, тем дольше переучиваться. Скажите спасибо, что никому не пришло в голову «отзеркалить» педали. В этом случае шансов «сменить ориентацию» ни у кого бы практически не осталось.
Итак, управлять коробкой левой рукой поначалу будет сложнее. Придется привыкать, что «первая» — самая дальняя от водителя передача. У одних это займет несколько часов. Другим, чтобы освоиться, за рулем понадобится провести несколько дней. Гораздо проще с автоматом, когда переключения происходят по вертикальной оси, однако у многих и для этого поначалу не хватает координации движений.
Война с «дворниками»
Это один из наиболее раздражающих эффектов. Когда по привычке слева от руля включаешь поворотник, а машина почем зря начинает мести «дворниками». У японских «праворулек» переключатели сигналов поворота и стеклоочистителей зачастую зеркально меняют местами. Так, чтобы поворотники оказались со стороны водительской двери, а «дворники» включались с левой. Однако это не стопроцентное правило, встречаются модели, где привычный расклад сохранен. Тут просто придется привыкать к имеющемуся положению вещей. Пусть и помахивая стеклоочистителями при поворотах.
Когда автор этих строк осваивал праворульную технику в одной из южных стран с левосторонним движением, мозги долго не могли победить автоматизм привычки. Перед маневром приходилось заранее «прощупывать» активность выбранного для включения поворотника рычага. Лайфхак работает. К тому же и стекло всегда остается идеально чистым!
Где я?
Но стекла и поворотники — это ладно. Более серьезные проблемы наверняка возникнут с габаритами. Причем многие долго не могут понять, в чем именно состоит проблема. Едут себе потихоньку, осмотрительно, якобы никого не трогают. Однако со стороны зачастую все видится не так: под управлением новичка «праворулька» часто болтается между полос, если вообще не вылезает на встречную. Бывает, что шаркает правыми колесами по обочине или на узком проселке отчаянно лупит левым зеркалом по кустам.
А причина проста. С левым рулем мы уверенно чувствуем ближайшие к себе левые габариты, больше уделяя внимания правой стороне и правому зеркалу, откуда ждем неприятностей в большей степени. Но когда руль переехал на другую сторону, мы все так же по привычке чаще пялимся в правое (уже ближайшее к вам) зеркало, выискивая несуществующую опасность. Тогда как усиленно контролировать теперь нужно другую — левую — сторону.
Способ борьбы с дезориентацией и потерей контроля прост. Сидя справа, старайтесь всегда держать машину строго вдоль линии обочины либо, при многополосном движении, следуйте правым локтем вдоль разделительной полосы. Отныне главный ориентир — это бордюрный камень. И, кроме того, правое зеркало заднего вида теперь рядом и всегда перед глазами, а больше внимания нужно уделять потоку транспорта слева, будь он встречный или попутный.
Пожалуй, писать о том как отныне рассчитываться за парковку или проезд по платной дороге, смысла не имеет. Правый руль предполагает, что у вас гибкое тело, и вы способны должным образом изогнуться, чтобы просунуть руку с деньгами или картой в левое окно. Но повторить несколько простых правил для безопасного обгона на «праворульке» — не лишнее.
Да, выполнять обгон на такой машине действительно неудобно. Передний обзор смещен на правую сторону, поэтому, чтобы совершить обгон, для начала нужно увеличить дистанцию до машины спереди. Если встречных не видно, можно потихоньку сдвигаться влево, увеличивая обзорность. И только если встречная полоса свободна, можно высовываться. Из-за увеличения дистанции маневр займет больше времени. Поэтому ускоряться при обгоне придется адекватно. То есть нужно не зевать и заранее пошевеливаться…