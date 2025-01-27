Минусов больше: эксперты рассказали, почему не стоит покупать праворульную машину

Мода, пусть и вынужденная, на автомобили с правым рулем вновь, как в девяностых прошлого века, захлестнула российские дороги. Все больше и больше водителей готовы рассмотреть некоторое неудобство, за которое машина отплатит фантастической надежностью и безмерным ресурсом. Однако автоэксперты, ск которыми побеседовал портал «АвтоВзгляд», относятся и к самим «праворулькам», и к общей тенденции популярности этого класса подержанных машин в России весьма скептически.

Не так сладок «владивостокский ответ» на повышение цен на новые авто, как кажется

Давайте проявим несвойственную искренность: в классе до миллиона рублей, а порой и до полутора миллионов, автомобиль с правым рулем безальтернативен. За эти деньги можно взять достаточно свежее авто с небольшим пробегом и впечатляющим остатком ресурса, которые в ближайшие 2-3 года никаких сюрпризов не преподнесет.

Более того, у нее будут две педали и все необходимые опции комфорта. А если самостоятельно заняться вопросом покупки на аукционе в Японии, сгонять лично во Владивосток и пригнать домой обновку своим ходом — то в итоге получите весьма симпатичную и очень привлекательную по техническим возможностям машину.

Например, Subaru Levorg или Volkswagen Golf. Оба универсалы, «Субарь» — полноприводный, а «Гольф» — дизельный. Можно ли их сравнивать даже с новой LADA Vesta в «минималке»? Вот именно. Вот народ, раньше даже не смотревший в сторону «праворучек», активно и пересаживается.

Фото globallookpress.com

Да, не очень удобно в первую пару дней. Да, есть своя специфика, но это куда целесообразней с любой точки зрения, чем латать-перелатывать старую иномарку или пытаться «выкружить» хоть что-то приличное на местном рынке. Однако специалисты, что смотрят чуточку дальше и мыслят стратегичней простого водителя, не уверены в правильности такого выбора.

Михаил Коптев, коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго», считает, что покупка ТС с правым рулем имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относится более низкая цена, хорошее качество сборки и надежность (особенно у японских марок). К недостаткам можно отнести проблемы с управлением на дорогах с левосторонним движением, а также ограниченный выбор моделей и потенциальные проблемы с обслуживанием.

Денис Осецкий, эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli, убежден, что праворульные авто покупать не стоит:

— Во-первых, это небезопасно. В нашей стране праворульные машины представляют опасность для всех участников движения. Например, когда водитель выходит на обгон, то, грубо говоря, не видит встречную полосу. К тому же все настройки сделаны с учетом правостороннего движения. Взять тот же дальний и ближний свет — вместо того, чтобы освещать обочину дороги, автомобиль ослепляет водителей встречного транспорта.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Во-вторых, — продолжает эксперт, — праворульные авто малоликвидны. Они популярны только в Приморском крае в связи с близостью с Японией. А в средней полосе России мало пользуются спросом — купив такое авто, можно потом столкнуться с проблемой его продажи. В-третьих, остается риск запрета ТС с «рулем в бардачке».

Периодически чиновники и депутаты выступают с такой инициативной. Да, пока она так и не одобрена, но всегда остается высокой вероятность того, что через полгода или год выйдет какой-нибудь указ, ставящий такие авто вне закона. Получится, что деньги на покупку машины с правым рулем будут выброшены на ветер. Однако, справедливости ради надо сказать, что у «праворулек» есть огромный плюс.

Как правило, в России они представлены японскими марками и в большинстве своем собирались специально для внутреннего рынка Страны восходящего солнца. Это значит, что они более качественные и имеют больше опций, потому что японцы крайне педантично подходят к формированию комплектации и сборки автомобилей для своего рынка...

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников более сдержан в своем суждении:

Фото globallookpress.com

— Праворульные автомобили, особенно японские, остаются популярными в России благодаря своей надежности и доступности. Однако их покупка требует учета дополнительных факторов, таких как сложности с обслуживанием и ограниченную доступность запчастей.

Например, Toyota Mark II и Mazda Demio лидируют по запросам на проверку истории праворульных авто. Если вы живете в регионе с развитой инфраструктурой для праворульных машин, такой как Дальний Восток, покупка может быть оправданной. Однако в центральных регионах России могут возникнуть сложности с обслуживанием...

Нам же остается только посоветовать каждому соискателю подержанного автомобиля тщательно взвешивать свои возможности и потребности, внимательно, в столбик, считать все составляющие покупки и очень тщательно выбирать контрагента,

Напомним, что уже в этом году огромному количеству россиян пришли «письма счастья» из таможенной службы с требованием доплатить утилизационный сбор. С такой выплатой покупка «праворучки» смысла иметь точно не будет.