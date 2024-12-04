«Право руля»: чем оснащают японские машины для езды по российским дорогам

Все больше и больше российских водителей, даже в центральных регионах страны, выбирают «правый руль»: японские машины надежны, удобны, функциональны, запчасти на них в наличии, а привычка садиться с другой стороны нарабатывается за пару дней. В городе — проблем никаких, зато они есть на трассе. Впрочем, и тут есть весьма любопытные электронные помощники, способные здорово облегчить и обезопасить движение на загородных магистралях. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Будем честны: не все автовладельцы в России готовы заплатить 2 400 000 рублей за новую LADA Vesta. Даже не физически, ментально не готовы. Ну о чем вы говорите, если еще три года назад за эту же сумму покупался в салоне новеньки Mitsubishi Outlander или «божественная» Toyota Camry. Да и после иномарок, пусть и подержанных, новый отечественный или китайский автомобиль зачастую вызывает разочарование, а не радость обновки.

Так что постоянно растущее число наших автолюбителй за очередным обновлением личного автопарка идут не в дилерский центр, а на японский аукцион. Тем более, что механизм уплаты «частного» утилизационного сбора уже тайной не является, что делает покупку машины «с рулем в бардачке» выгодной вдвойне.

Забавно, что покупают не только «чистопородных японцев», но даже праворульные немецкие машины: дешевле, а качество и комфорт — впечатляющие. В социальных сетях навалом постов и комментариев на эту тему: мол, вот живу в условном Ижевске и купил себе VW Golf с правым рулем вместо Vesta в минимальной комплектации. Сам пригнал, заодно и страну посмотрел, отпуск хорошо провел.

Фото globallookpress.com

Народ, конечно, подтрунивает: мол, правый руль, это же неудобно, из-за вас, на Дальний Восток понаехавших, цены растут. Шутка, конечно, но доля истины в ней читается отчетливо: «правый руль» набирает обороты и уже не выглядит неким диссонансом даже на МКАД.

Однако свои сложности, конечно, есть: помимо иного расположения дворников и поворотников, водительской двери и прочих фар, светящих в другую сторону, ехать по трассе с правосторонним движением на такой машине — сложно. Серьезно. Обгонять — особенно. Выезжая на встречную полосу из-за грузовика, водитель, по сути, не видит встречного потока, так что все делает на свой риск, причем медленно, теряя драгоценные секунды. Можно ли решить этот вопрос технически? Оказывается, можно.

Почти все современные автомобили оснащены большим экраном мультимедийной системы, куда, как правило, уже выведена камера заднего вида. Иногда — и круговой обзор. Но дальневосточные «левши» пошли дальше и начали ставить «глазок» на переднее левое крыло, выводя картинку на экран магнитолы при включении поворотника.

Называется это изобретение «обгонной камерой», позволяющей водителю праворульного автомобиля на несколько живительных секунд раньше разглядеть происходящее на встречной полосе. Стоит удовольствие около 10 000 рублей, но инвестиция, как рассказывают в интернете, окупится в первую же поездку. Кстати, уже пошли к нам японские машины, на родине оснащенные такой опцией. Все гениальное — просто. Пользуйтесь.