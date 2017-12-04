Что будет, если летом не переоформить бумажный ПТС на электронный

Министерство внутренних дел России разместило на сайте обязательного раскрытия информации проект постановления правительства России, который отменит все нормативные документы, требующие наличия бумажного ПТС у каждой машины. Никакой особой сенсации в этом нет. Дело в том, что власти уже давно планомерно ведут дело к полному переходу на электронные паспорта транспортного средства. Так премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в начале октября 2017 года подписал постановление правительства о внедрении электронного ПТС. Согласно ему, с 1 июля 2018 года оформление бумажных ПТС будет прекращено.

Выданные ранее ПТС будут действовать и после введение электронных «аналогов». Изучая текст постановления правительства, датированного 5 октября, становится понятно, что в электронном ПТС будет фиксироваться вообще вся информация, связанная с машиной. Там будет указано какое юрлицо ее изготовило или ввезло в Россию, какой дилер (с указанием адреса и контактов и реквизитов налогоплательщика) ее продал.