Что будет, если летом не переоформить бумажный ПТС на электронный

МВД готовит официальную отмену подзаконных актов, согласно которым каждый владелец машины должен иметь на руках бумажный паспорт транспортного средства — ПТС. Эти документы переведут в электронный вид уже в июле будущего года.
Максим Строкер

Министерство внутренних дел России разместило на сайте обязательного раскрытия информации проект постановления правительства России, который отменит все нормативные документы, требующие наличия бумажного ПТС у каждой машины. Никакой особой сенсации в этом нет. Дело в том, что власти уже давно планомерно ведут дело к полному переходу на электронные паспорта транспортного средства. Так премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в начале октября 2017 года подписал постановление правительства о внедрении электронного ПТС. Согласно ему, с 1 июля 2018 года оформление бумажных ПТС будет прекращено.

Выданные ранее ПТС будут действовать и после введение электронных «аналогов». Изучая текст постановления правительства, датированного 5 октября, становится понятно, что в электронном ПТС будет фиксироваться вообще вся информация, связанная с машиной. Там будет указано какое юрлицо ее изготовило или ввезло в Россию, какой дилер (с указанием адреса и контактов и реквизитов налогоплательщика) ее продал.

В ПТС будут внесены паспортные данные автовладельца, его ИНН, номер мобильного телефона и электронной почты. Кроме того, туда же будут заноситься данные полисов ОСАГО, КАСКО (если есть), данные о гостехосмотре, включая пробег машины на момент осмотра и его результаты. Там же будет сохраняться информация о всех ремонтах и техническом обслуживании машины, включая информацию о том, что делалось с машиной и все установочные данные на автосервис, выполнявший эти работы. О каждом ДТП, в котором побывала машина, также будет иметься запись в ее электронном ПТС: дата, время и место происшествия, описание повреждений и показания на тот момент одометра машины.

Разумеется, там же будут зафиксированы страховые выплаты по авариям, — также как и все имеющиеся обременения (банковские, залоговые, наследственные и прочие). Напомним, что разговоры о переводе ПТС в цифровой формат в правительстве начали циркулировать с 2016 года. Ранее сообщалось, что в «режиме отладки» система электронного ПТС должна заработать уже с начала 2018 года. Ее внедрением занимается корпорация «Ростех».

безопасность дорожного движения, регистрация, ГИБДД
4 декабря 2017
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