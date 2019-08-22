Как страховые компании кидают на деньги владельцев двух и более авто

Все дело в том, что страховые компании все гладко рассказывают на словах, а когда доходит до дела, особенно сложного, могут и отказать в возмещении убытков, сославшись на договор, который большинство автомобилистов читает мельком. А зря…

Рассмотрим в качестве примера не редкую в современной России ситуацию: вы владелец двух автомобилей, застрахованных по ОСАГО (на каждый автомобиль нужен отдельный полис), куда вписана супруга, ребенок, любовница, любовник (нужное — подчеркнуть). Ну, что, красивая, поехали кататься? Вы сажаете за руль первого автомобиля жену, а вторым управляете самостоятельно. Но вот незадача — засмотрелся в навигатор и врезался в свою же машину, которой управляла благоверная. Что на это скажет страховая?

По идее, когда обе машины застрахованы, никаких сложностей возникнуть не должно. Ан нет, друзья — ответственность за ДТП с участием двух автомобилей, принадлежащих одному и тому же собственнику, на плечи этого самого собственника и ляжет!