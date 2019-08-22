Как страховые компании кидают на деньги владельцев двух и более авто

Фото: АвтоВзгляд
Аварийные ситуации, которые случаются с автомобилистами, бывают разными — от простых и курьезных, до запутанных и очень сложных, требующих квалифицированного юриста. Но все их объединяет одно — последствия и их возмещение. И если с первым все более-менее понятно, то со вторым, порой, бывают проблемы. И не маленькие…
Денис Филатов

Все дело в том, что страховые компании все гладко рассказывают на словах, а когда доходит до дела, особенно сложного, могут и отказать в возмещении убытков, сославшись на договор, который большинство автомобилистов читает мельком. А зря…

Рассмотрим в качестве примера не редкую в современной России ситуацию: вы владелец двух автомобилей, застрахованных по ОСАГО (на каждый автомобиль нужен отдельный полис), куда вписана супруга, ребенок, любовница, любовник (нужное — подчеркнуть). Ну, что, красивая, поехали кататься? Вы сажаете за руль первого автомобиля жену, а вторым управляете самостоятельно. Но вот незадача — засмотрелся в навигатор и врезался в свою же машину, которой управляла благоверная. Что на это скажет страховая?

По идее, когда обе машины застрахованы, никаких сложностей возникнуть не должно. Ан нет, друзья — ответственность за ДТП с участием двух автомобилей, принадлежащих одному и тому же собственнику, на плечи этого самого собственника и ляжет!

– Конечно, при надежной доказательной базе (фото, видео с регистратора, протокол инспектора ГИБДД), дабы убедить страховую компанию в том, что это авария случилась без злого умысла, и действия не расцениваются, как мошеннические, то в выплате вам отказать не смогут. Правда, теоретически. А вот на практике страховщики неохотно идут на это, всячески тормозя и оспаривая процесс, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» страховой брокер Иван Феоктистов.

Звонок в страховую компанию, казалось бы, должен был прояснить позицию страховщиков. И фактически даже прояснил ее.

– ОСАГО страхует ответственность водителя, а не автомобиля. Если вы врезаетесь на своем автомобиле в другой, принадлежащий вам же, автомобиль, независимо от того, ехал он или стоял, то страховая компания после рассмотрения дела, оплатит ремонт. При этом на вас, как на виновника ДТП, будет распространяться повышающий коэффициент при следующем страховании автомобилей', — долго с кем-то советовавшись, сообщила порталу «АвтоВзгляд» представитель компании «Ренесанс Страхование».

И вроде бы все ровно и гладко. Хотя и проверять рискованно. Ведь в разговоре с другим брокером мы получили твердо отрицательный ответ: «в подобных ситуациях автовладельца ждет железный отказ от страховой».

Что ж, самое время обратиться к юристам в сфере страхования. И вот она — правда! Жестокая правда, регламентированная ст. 413 Гражданского кодекса РФ: «Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице». Не слышали о такой? А она есть! И в ней русским по-белому написано, что «обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства». Если простым доходчивым языком, то ни одна страховая компания, если, конечно, там сидят не полные профаны или ваши родственники, ничего и никому не выплатит!

Другое дело — КАСКО. Но подобная страховка даже одного автомобиля ощутимо сказывается на бюджете. Что уж там говорить, когда страховать необходимо сразу несколько машин.

суд, страхование, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба, видеорегистратор, регистрация
22 августа 2019
512