За отсутствие ОСАГО хотят отбирать «права»

С подобным предложением выступил парламент Кабардино-Балкарии. Суть инициативы заключается в ужесточении ответственности за езду на автомобиле без полиса «автогражданки» — авторы проекта предлагают наказывать таких нарушителей штрафом в размере 5 000 рублей, либо лишением водительского удостоверения сроком от четырех до шести месяцев.

Сейчас, напомним, штраф за управление машиной без ОСАГО составляет 800 рублей (читай — 400 рублей со скидкой). В частности, поэтому многие «рулевые», особенно в регионах, не озадачиваются необходимостью покупки страхового полиса.

Впрочем, независимые эксперты уверены, что с ужесточением санкций подобных нарушителей станет много меньше.