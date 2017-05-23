Что делать, когда украли паспорт, «права», полис ОСАГО и СТС на машину

Завязка сюжета, героиней которого поневоле стала корреспондент портала «АвтоВзгляд», банальна: нехорошие люди залезли в на минуту оставленную без присмотра машину и утащили дамскую сумочку. В которой лежали паспорт девушки, водительское удостоверение, СТС машины и полис ОСАГО. Пострадавшая, как водится, обратилась в полицию, где ей без особых проволочек оформили «времянку» взамен утраченного паспорта. Новый «основной документ» пообещали выдать через месяц. Водительское удостоверение на основании «времянки» в ГИБДД сделали за час и «без звука». Воодушевленная нежданной клиентоориентированностю государственной машины, наша героиня попыталась так же оперативно восстановить и свидетельство о регистрации авто — так называемый СТС.

БЕЗ СТС ТЫ — БУКАШКА

И получила от гаишников отказ: без всамделешнего паспорта выдать новый СТС, мол, не имеем права. Ни наличие в руках заявительницы паспорта транспортного средства (ПТС), ни аргумент, что ей вот только что без гражданского паспорта спокойно выдали «права» не подействовали. Не положено и точка. На первый взгляд, ну и Бог с ним, с СТСом, как-нибудь месячишко можно перебиться и ездить без него. Ведь паспорт транспортного средства, на основании которого СТС и выписывают, всегда с собой будет. Ан нет! ПДД требуют, чтобы водитель имел при себе и по требованию сотрудников полиции передавал водительское удостоверение, регистрационные документы (СТС то есть) и полис ОСАГО.