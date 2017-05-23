Что делать, когда украли паспорт, «права», полис ОСАГО и СТС на машину

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Вопиющие пробелы в законодательстве как минимум лишают автовладельца права распоряжаться своей собственностью, а как максимум делают его злостным нарушителем ПДД.
Максим Строкер

Завязка сюжета, героиней которого поневоле стала корреспондент портала «АвтоВзгляд», банальна: нехорошие люди залезли в на минуту оставленную без присмотра машину и утащили дамскую сумочку. В которой лежали паспорт девушки, водительское удостоверение, СТС машины и полис ОСАГО. Пострадавшая, как водится, обратилась в полицию, где ей без особых проволочек оформили «времянку» взамен утраченного паспорта. Новый «основной документ» пообещали выдать через месяц. Водительское удостоверение на основании «времянки» в ГИБДД сделали за час и «без звука». Воодушевленная нежданной клиентоориентированностю государственной машины, наша героиня попыталась так же оперативно восстановить и свидетельство о регистрации авто — так называемый СТС.

БЕЗ СТС ТЫ — БУКАШКА

И получила от гаишников отказ: без всамделешнего паспорта выдать новый СТС, мол, не имеем права. Ни наличие в руках заявительницы паспорта транспортного средства (ПТС), ни аргумент, что ей вот только что без гражданского паспорта спокойно выдали «права» не подействовали. Не положено и точка. На первый взгляд, ну и Бог с ним, с СТСом, как-нибудь месячишко можно перебиться и ездить без него. Ведь паспорт транспортного средства, на основании которого СТС и выписывают, всегда с собой будет. Ан нет! ПДД требуют, чтобы водитель имел при себе и по требованию сотрудников полиции передавал водительское удостоверение, регистрационные документы (СТС то есть) и полис ОСАГО.

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И ПТС в этом списке отсутствует. Заметим, что в паспорте на машину при регистрации ее в ГИБДД делается соответствующая отметка. Но это все равно не делает ПТС заменителем СТС в глазах сотрудника придорожной полиции. За отсутствие свидетельства регистрации авто водителю полагается штраф в 500 рублей. Интересно, какой «умный» пиджак в правительстве забыл (или сознательно не вставил?) в ПДД формулировку «свидетельство о регистрации или(!) паспорт транспортного средства с отметкой о регистрации в органах ГИБДД», например? Ведь в течение 10 дней после покупки ездят же как-то машины без СТС и ничего, небо на землю не рушится.

СТРАХОВЩИКАМ СТС НУЖНЕЕ ПТС

И страховые компании, кстати, в этот «послепокупочный» период без всяких вопросов оформляют на машины без СТС полисы ОСАГО. Но если СТС утрачен, как выяснила героиня нашего повествования, полис обязательной автогражданки тебе не восстановят — хоть тресни! Еще один пробел в законодательстве. Между тем, за отсутствие в машине полиса ОСАГО тоже полагается 500 рублей штрафа, но когда в кармане нет СТС это уже не имеет значения. Непонятно другое: чем ежедневно занимаются толпы ответственных пиджаков в профильных министерствах и ведомствах, если лежащие на поверхности нестыковки в законодательстве из разряда вышеописанных некому устранить годами?

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23 мая 2017
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