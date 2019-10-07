Персональный тариф: в 2020 году ОСАГО подорожает в два раза

В документе говорится о так называемой либерализации цен на «автогражданку»: страховщики получат возможность самостоятельно определять для каждого клиента отдельный тариф. Последний будет зависеть, в частности, и от манеры езды. Так вот, чтобы собрать такие данные, на автомобили придется устанавливать телематические датчики.

Речь идет о специальных устройствах, умеющих определять и удаленно передавать данные о скорости авто, резкости торможений и ускорениий, частоте перестроений — и прочее в том же духе. Правда, страховщики, как сообщает газета «Известия», не смогут обязать ставить приборы, только лишь рекомендовать. Зато смогут при расчете стоимости полиса учитывать не только данные, полученные с датчиков, но и само наличие в машине умных устройств. То есть, если не хотите ставить модуль, отслеживающий ваше передвижение, оплатите ОСАГО по-максимуму.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новый закон предусматривает расширение тарифного коридора. С 1 января 2020 года — на 30%, а с октября — еще на дополнительные 40% как в большую, так и в меньшую стороны. То есть к концу следующего года подорожание может дойти до 82%. А если учесть, что еще упразднят территориальный коэффициент и доплату за мощность мотора, то для некоторых владельцев страховка подорожает на 100% и более.

Стоит напомнить, что в прошлом году Минфин уже выносил на рассмотрение Госдумы похожий законопроект. И он даже «дожил» до второго слушания. Но тогда там не было речи о телематических устройствах, лишь о расширении тарифного коридора.