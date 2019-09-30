Генерал ГИБДД Михаил Черников: «права» и полис ОСАГО будут проверять по смартфону водителя

– В настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений. Один из возможных вариантов ее реализации — создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости, — сообщил глава ГИБДД генерал Михаил Черников ТАСС.

— В случае реализации этого проекта электронные «права» станут альтернативой привычному удостоверению. При этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас, — добавил он.

Кроме того, по словам генерала, в ПДД готовятся поправки, в соответствии с которыми водитель, купивший электронный полис ОСАГО, сможет предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки не только его бумажную копию, но и сам электронный документ — на каком-либо гаджете.