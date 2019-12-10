Страховщики получили подленький способ вообще не платить по ОСАГО

Новая редакция п. «К» 1 ст. 14 ФЗ «Об ОСАГО» открыла перед страховщикам возможность в массовом порядке «переводить стрелки» при выплате компенсаций пострадавшим в авариях на добросовестно застраховавшего свою гражданскую ответственность автомобилиста.
До 29 октября страховая компания могла предъявить регрессные требования по выплатам ущерба только к покупателям электронного ОСАГО — если те при оформлении полиса вносили в договор недостоверные данные. То есть, если клиент, желая сэкономить на обязательной электронной страховке, дал компании неверные сведения, то в случае ДТП, случившемся по его вине, страховая компания взыщет с него всю сумму, которую она выплатила пострадавшим.
Заработавшая недавно поправка в закон «Об ОСАГО» уровняла в этом смысле электронный полис, купленный через интернет, и обычный бумажный полис, приобретенный в офисе компании или брокера. Таким образом, теперь у страховых появилась отличная возможность с помощью страховых агентов или своих сотрудников «случайно ошибаться» при оформлении ОСАГО, и вносить в договор недостоверные данные автомобилиста.
Подавляющее большинство автовладельцев не сверяют досконально всю информацию, вписанную в их договора и не глядя подписывают документ. Все коварство такой «ошибки» автовладелец осознает лишь после ДТП, в котором его признают виновным.
Страховая компания, продавшая ему такой полис ОСАГО, с удовольствием оплатит восстановление машин пострадавших, которых может быть несколько — хоть по 400 000 рублей каждому! И потом предъявит общую сумму своих затрат водителю-виновнику. Регрессом. Автовладельцу, «кинутому» таким образом страховщиком, теперь практически невозможно будет доказать, что он «не верблюд» и не желал никого обманывать. Даже в суде.
До последнего времени, за ошибки своих агентов и сотрудников компании, допущенные теми при оформлении договора страхования ОСАГО, расплачивалась сама компания-страховщик. Но теперь страдать за них будут автомобилисты — страховое лобби об этом позаботилось.