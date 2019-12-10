Страховщики получили подленький способ вообще не платить по ОСАГО

Новая редакция п. «К» 1 ст. 14 ФЗ «Об ОСАГО» открыла перед страховщикам возможность в массовом порядке «переводить стрелки» при выплате компенсаций пострадавшим в авариях на добросовестно застраховавшего свою гражданскую ответственность автомобилиста.

До 29 октября страховая компания могла предъявить регрессные требования по выплатам ущерба только к покупателям электронного ОСАГО — если те при оформлении полиса вносили в договор недостоверные данные. То есть, если клиент, желая сэкономить на обязательной электронной страховке, дал компании неверные сведения, то в случае ДТП, случившемся по его вине, страховая компания взыщет с него всю сумму, которую она выплатила пострадавшим.

Заработавшая недавно поправка в закон «Об ОСАГО» уровняла в этом смысле электронный полис, купленный через интернет, и обычный бумажный полис, приобретенный в офисе компании или брокера. Таким образом, теперь у страховых появилась отличная возможность с помощью страховых агентов или своих сотрудников «случайно ошибаться» при оформлении ОСАГО, и вносить в договор недостоверные данные автомобилиста.