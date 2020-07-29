Миллионы водителей попадут на деньги: зачем на самом деле власти упакуют все машины алкозамками

На днях в Минпромторге РФ состоялось совещание, где на полном серьезе обсуждалась идея массового оснащения автомобилей блокираторами зажигания, отпирающимися только после проверки водителя на трезвость. Чиновники решили в ближайшее время разработать концепцию «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками».

А до 31 декабря 2020-го собираются разработать конкретные меры для «стимулирования массового внедрения алкозамков в серийные модели». По данным «Коммерсанта», за установку алкозамков Минпромторг станет добавлять автопроизводителям баллов при оценке степени локализации их производства в России.

Если планы чиновников все-таки воплотятся в жизнь, миллионы автовладельцев в стране ждут только лишние (и не малые) траты при том, что реального снижения пьянства на дороге никакие алкозамки не принесут. Прежде всего, из-за алкоблокираторов зажигания машины подорожают — по разным оценкам на 25 000—125 000 рублей.

Любопытно, что обмануть такой прибор не сможет только совсем уж тупой индивидуум. Поскольку проверку водителя его же собственным автомобилем на алкоголь никто из посторонних контролировать не будет, любой алкаш сможет вдуть в датчик алкозамка чистый воздух хоть велосипедным насосом, а потом преспокойно завести машину и поехать.