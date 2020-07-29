Миллионы водителей попадут на деньги: зачем на самом деле власти упакуют все машины алкозамками

На днях в Минпромторге РФ состоялось совещание, где на полном серьезе обсуждалась идея массового оснащения автомобилей блокираторами зажигания, отпирающимися только после проверки водителя на трезвость. Чиновники решили в ближайшее время разработать концепцию «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками».
А до 31 декабря 2020-го собираются разработать конкретные меры для «стимулирования массового внедрения алкозамков в серийные модели». По данным «Коммерсанта», за установку алкозамков Минпромторг станет добавлять автопроизводителям баллов при оценке степени локализации их производства в России.
Если планы чиновников все-таки воплотятся в жизнь, миллионы автовладельцев в стране ждут только лишние (и не малые) траты при том, что реального снижения пьянства на дороге никакие алкозамки не принесут. Прежде всего, из-за алкоблокираторов зажигания машины подорожают — по разным оценкам на 25 000—125 000 рублей.
Любопытно, что обмануть такой прибор не сможет только совсем уж тупой индивидуум. Поскольку проверку водителя его же собственным автомобилем на алкоголь никто из посторонних контролировать не будет, любой алкаш сможет вдуть в датчик алкозамка чистый воздух хоть велосипедным насосом, а потом преспокойно завести машину и поехать.
Кроме того, в инструкциях к уже существующим на данный момент алкоблокираторам говорится, что перед тестом нельзя: курить, пользоваться духами, есть и пить. А также нельзя допускать появления паров «незамерзайки» в салоне. Если алкозамки будут реагировать на парфуюм, то большинство женщин-водителей просто не смогут ездить. Как и мужчины, ценящие аромат духов.
Что же будут делать «счастливые» обладатели квазибезопасных машин с алкоблокировкой зажигания? Смирятся с идиотизмом властей и станут ходить пешком? Конечно, нет. Просто в прейскуранте большинства автосервисов появится строчка, типа: «отключаем алкозамок». То есть автовладельца заставят заплатить лишние деньги дважды: за его приобретение при покупке машины и за его отключение сразу после выезда за ворота автосалона.
В России за прошлый 2019-й год было реализовано порядка 1,7 млн новых авто. Будь каждое из них оснащено алкозамком, их производители выудили бы из карманов автомобилистов 44—211 млрд. рублей. Если Минпромторг реализует свою идею, примерно такие суммы станут капать в государственный кошелек уже ежегодно — фактически за счет дополнительного «оброка» для миллионов автомобилистов.
Но есть еще один нюанс. Алкозамок — это вам не примитивный металлический противоугонный блокиратор, а фактически датчик, алкотестер, подключенный к цепи зажигания машины. Но любой датчик, чтобы он определял что-то правильно, требует регулярных поверок и при необходимости — калибровки.
Большинство алкотестеров нуждается в этом 1—2 раза в год. Значит и алкозамки потребуют аналогичной процедуры. Неужели кто-то верит, что она станет бесплатной для автовладельцев? Разумеется, нет!
И что прикажете делать миллионам автомобилистов, которые были вынуждены отключить в своих машинах злополучные устройства, запрещающие им пользоваться парфюмом? Правильно: граждане пойдут стройными рядами покупать фальшивые акты поверки своих отключенных алкоблокираторов. На этом поприще будут процветать (вернее, паразитировать) сотни и тысячи лицензированных конторок по проверке алкотестеров.
Иными словами, власти на пустом месте создают целую и насквозь коррумпированную отрасль экономики, которая никак не сможет влиять на реальное состояние безопасности дорожного движения. Но зато станет сосать вполне осязаемые миллиарды из карманов миллионов автомобилистов страны. Практически так же, как сейчас происходит с государственным техосмотром: по факту он вообще никак не влияет на аварийность, зато оплачивать его проведение вынуждено подавляющее большинство автомобилистов.
И самый главный вопрос. Например, за прошлый, 2019-й год в России было зафиксировано около 46 000 случаев вождения в нетрезвом виде. А автомобилистов у нас насчитывается более 53 млн. человек.
Получается, что за художества 1% сидящих за рулем должны теперь ежегодно расплачиваться остальные 99% водителей? Каким местом, интересно, думали ответственные пиджаки в Минпромторге, когда рожали свою «гениальную» идею тотальной установки алкозамков на машины?