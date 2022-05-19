На АВТОВАЗ вернулся инженер, придумавший «Гранту» и «Весту»

В 2014 году г-н Шмелев неожиданно для многих покинул АВТОВАЗ, после чего занимал руководящие должности на различных ракетно-космических и авиационных предприятиях. В 2019-м бывший вазовец решил поработать на благо НАМИ, а с прошлого года занял должность проректора по развитию МГТУ «Станкин».

И вот автор «Гранты» и «Весты» возвращается в родные пенаты. С сегодняшнего дня он — исполнительный вице-президент по инжинирингу. На этом посту российский управленец сменит турка Сельчука Куру, что до приезда в Россию курировал создание седана Renault Megane и фургончика Dacia Dokker.

Очевидно, что Евгений Шмелев теперь продолжит работу над преемницей «Гранты» и будущей «Нивой». Ведь, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», отдавая свои российские активы, французская группа Renault оказалась готова предоставить платформу CMF-B под эти перспективные проекты.

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