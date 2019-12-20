Охотники за камерами: обзор гибридных видеорегистраторов

Увы, количество обманщиков, да и просто невнимательных участников дорожного движения с годами тоже растет: пешеходы продолжают шагать под колеса водителей, которые в свою очередь не отрывают взгляд от экрана смартфона. Как защититься от наплыва пассивных и активных источников постоянных расходов? На данный момент есть только один проверенный метод — оснастить свой автомобиль видеорегистратором со встроенным радар-детектором. Очередная подборка народных «спасателей» на портале «АвтоВзгляд»: сегодня расскажем о достойных комбо-устройствах средней ценовой категории, которым под силу сохранить семейный бюджет и нервную систему российских водителей.
Данный обзор не является сравнительным тестом. Здесь представлены самые, на наш взгляд, интересные новинки рынка.
Fujida Karma Pro WiFi
Новогодней обновкой для популярного и хорошо известного в России видеорегистратора с функцией радар-детектора Fujida Karma Pro WiFi стал новейший высококачественный поляризующий фильтр. Производитель регулярно проводит мониторинги настроения своих покупателей и пошел по единственному верному пути — дать то, что хотят конечные потребители. В результате у гаджета появился свой CPL-фильтр, позволяющий получить от матрицы SONY IMX307 Star Night (с улучшенной ночной съемкой) еще более классную детализированную картинку. Потребители кроме отличной картинки отмечают такие качества гаджета, как простое управление, отличную фиксацию госномеров, большой экран при компактных размерах, удобное крепление, возможность подключения 2-й камеры без ущерба скорости работы и качества записи, эффективную работу как радар-детектора.
За счёт использования мощного процессора, радарная часть Karma Pro WiFi позволяет одновременно использовать целый комплекс по улавливанию и программной фильтрации получаемых сигналов, позволяющий заранее предупреждать о любых радарах и минимизировать количество ложных срабатываний. Обновление базы данных стационарных камер — еженедельное с напоминалкой. Сделать это можно через WiFi прямо в машине, как и переслать видео на смартфон или ноутбук. Прибор работает и в GPS и в ГЛОНАСС.
Fujida Karma Pro WiFi обладает широким — 170° — углом съемки, ставит на видео штампы времени, даты и скорости, пишет картинку в формате 2560х1440 с основной камеры и в формате 1920x1080 со 2-й подключенной камерой. В комплекте очень длинный кабель для удобства скрытого подключения к питанию.
Наличие суперконденсатора вместо аккумулятора позволит пережить отключение прибора от питания без страха потери настроек и несохраненных файлов. Цена — 13 999 рублей.
Новинка 2020 года — CAMSHEL PILOT
Одна из ожидаемых новинок 2020 года на отечественном рынке видеорегистраторов — CAMSHEL PILOT. Комбо-устройство появится в продаже в самом начале 2020 года и станет отличным помощником не только простым водителям, но и профессионалам.
Прибор добротно собран, снимает в полноценном Full HD качестве. Процессор Novatech 96658, матрица GC2053 и 6 стеклянных линз обеспечивают высокую скорость и невероятное качество картинки, чем могут похвастаться немногие видеорегистраторы. Хоть собственный канал на youtube открывай! Pilot легко читает номерные знаки даже при слабом освещении, видит людей на темной обочине и может даже разобрать цвет машины в полной темноте. Мощность устройства позволяет использовать карту памяти до 256 Гб.
69CAMSHEL PILOT имеет плоскую патч-антенну и сверхновый дальнобойный радиомодуль. Детектор определяет все известные радары. Благодаря гибким настройкам можно выставлять скоростные режимы, менять приоритеты по источнику сигнала и включать или выключать диапазоны. А сигнатурная технология минимизирует количество ложных срабатываний. В отношении радара АВТОДОРИЯ ведется учет точек входа и выхода из области замера, рассчитывается средняя скорость на участке. База GPSпо камерам обновляется еженедельно.
Прибор особенно понравится владельцам коммерческого транспорта и завгарам: благодаря GPS можно получать предупреждения о важных точках на пути следования — мобильный контроль или посты весового контроля, например.
В качестве аккумулятора установлен высокотехнологичный суперконденсатор (ионистор) — по сравнению с обычным литиевым у него больший срок службы и шире диапазон рабочих температур. Вы сможете спокойно оставлять устройство в салоне авто зимой, не опасаясь полной разрядки. Так же устройства с ионисторами моментально включаются. Ожидаемая стоимость — не дороже 10 990 ₽
iBOX F5 LaserVision WiFi Signature
Представляем новинку сезона 2019—2020 — iBOX F5 LaserVision WiFi Signature. Гаджет соединил в себе видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информатор и первым среди подобных устройств в России получил технологию LaserVision, тандем программных и аппаратных методов получения и обработки сигналов. Сверхчуствительный модуль ADR Logic усиливает слабые сигналы, которые могли бы остаться незамеченными. Фильтрация происходит на основе электронных подписей — сигнатур. Борьба с ложными сигналами от АЗС, радаров и радиостанций дальнобойщиков и другого оборудования идет на принципиально новом технологическом уровне и позволяет теперь не потерять в общем шуме «тот самый сигнал». К тому же LaserVision ловит камеры попутном направлении.
Устройство определяет практически все известные радары, в том числе установленные «в спину» мобильные треноги «Кордон», мобильную систему «Полискан», замеряющую скорость лазером и новейшие комплексы Multaradar CD в автомобилях LADA Largus. Дальность обнаружения радара на трассе достигает нескольких километров.
Встроенный GPS-информатор всегда предупредит о комплексах, замеряющие среднюю и моментальную скорость типа «Автодория» и «Автоураган», а также АМАТА и КРИС в спину. Функция LDWS отследит и сообщит сигналом о съезде с полосы движения.
В комплектации чехол, кардридер, USB-кабель, запасные предохранители и адаптер питания в прикуриватель с возможностью сквозного подключения дополнительных устройств. Но самой приятной новостью будет поляризующий фильтр, который производитель добавил в базовый комплект: теперь блики и яркое солнце не помешают зафиксировать все детали любой дорожной ситуации. Наличие WiFi позволит проводить обновления и скачивание видео прямо в машине.
Благодаря функции Motion Operation есть возможность управления жестами. Цена — 15999 ₽
Playme P600SG
Playme P600SG — это полновесное трио видеорегистратора, радар-детектора и GPS-информатора в одном корпусе. Прибор записывает видео с разрешением Super HD (2304х1296 пикселей), позволяет приближать картинку, чтобы рассмотреть детали. Например, государственные регистрационные знаки других машин. Система SAFP отсекает ложные сигналы, похожие на волны полицейских радаров, а сам гаджет знает такие сигнатуры как Автоураган, Амата, Бинар, Визир, Искра, Камеры контроля полосы МТС, Кордон, Кречет, Крис-П, ЛИСД, Радис, Робот, Скат, Стрелка-СТ/М и др. Благодаря встроенному GPS устройство накладывает на видео штампы даты, времени и скорости, а также запоминает маршрут автомобиля, который потом можно посмотреть на картах Яндекса.
Playme P600SG записывает видео без потери данных, что позволяет не упустить ни одного важного момента на дороге и всегда обладать доказательствами, подтверждающими невиновность. Кстати, как только карточка памяти заканчивается, новые ролики пишутся поверх старых, обеспечивая непрерывность работы без дополнительного привлечения внимания со стороны водителя.
Playme P600SG производится в Южной Корее, поэтому качество сборки и материалы не вызывают нареканий. Гаджет оборудован G-сенсором и собственным удобным экраном, позволяющим отсмотреть видео в случае острой необходимости прямо на устройстве. Богатое оснащение и приятное качество исполнения полностью подтверждается ценой: Playme P600SG стоит 15 999 рублей.
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-161 Combo 3 в 1, GPS
Чтобы разбавить наш достаточно строгий дайджест, мы выбрали один «комбайн» в виде салонного зеркала: это удобный и функциональный в целом гаджет, который нравится огромному количеству водителей. Судите сами: удобная и простая установка, нет лишних приборов, скрывающих стекло, а провода можно проложить под потолком, навсегда забыв об их существовании. Само зеркало впечатляющих размеров, изображение не искажает, а дисплей, интегрированный в прибор, не мешает обзору.
Впрочем, есть и минусы: видеорегистратор Artway MD-161 Combo 3 в 1, GPS объективно непрост в настройке. Прежде чем разберешься, трижды перечитав инструкцию, от самой идеи установки радар-детектора можно отказаться. Второй минус кроется в самой конструкции: чтобы настроить и зеркало заднего вида и получить грамотную картинку с камеры регистратора придется здорово попотеть. Да и менять положение в таком случае достаточно сложно. А ведь иногда хочется сесть покомфортнее или наоборот, поднять спинку кресла.
Artway MD-161 Combo 3 в 1, GPS опирается в своем «камеровидении» только на заложенные в него базы данных. Следовательно, базы нужно регулярно обновлять. Крепление в таком случае стоит поберечь, так что можно проводить эту операцию с помощью ноутбука, не снимая регистратор с зеркала заднего вида. Впрочем, прибор от Artway — один из самых бюджетный в нашем списке. За него попросят 7000 рублей, а за такую сумму многие недостатки можно простить.