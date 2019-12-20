Охотники за камерами: обзор гибридных видеорегистраторов

За счёт использования мощного процессора, радарная часть Karma Pro WiFi позволяет одновременно использовать целый комплекс по улавливанию и программной фильтрации получаемых сигналов, позволяющий заранее предупреждать о любых радарах и минимизировать количество ложных срабатываний. Обновление базы данных стационарных камер — еженедельное с напоминалкой. Сделать это можно через WiFi прямо в машине, как и переслать видео на смартфон или ноутбук. Прибор работает и в GPS и в ГЛОНАСС.

Fujida Karma Pro WiFi обладает широким — 170° — углом съемки, ставит на видео штампы времени, даты и скорости, пишет картинку в формате 2560х1440 с основной камеры и в формате 1920x1080 со 2-й подключенной камерой. В комплекте очень длинный кабель для удобства скрытого подключения к питанию.

Наличие суперконденсатора вместо аккумулятора позволит пережить отключение прибора от питания без страха потери настроек и несохраненных файлов. Цена — 13 999 рублей.

Новинка 2020 года — CAMSHEL PILOT

Одна из ожидаемых новинок 2020 года на отечественном рынке видеорегистраторов — CAMSHEL PILOT. Комбо-устройство появится в продаже в самом начале 2020 года и станет отличным помощником не только простым водителям, но и профессионалам.

Прибор добротно собран, снимает в полноценном Full HD качестве. Процессор Novatech 96658, матрица GC2053 и 6 стеклянных линз обеспечивают высокую скорость и невероятное качество картинки, чем могут похвастаться немногие видеорегистраторы. Хоть собственный канал на youtube открывай! Pilot легко читает номерные знаки даже при слабом освещении, видит людей на темной обочине и может даже разобрать цвет машины в полной темноте. Мощность устройства позволяет использовать карту памяти до 256 Гб.