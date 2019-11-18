О какой жизненно важной кнопке в авто не знают даже самые опытные водители

Что защищает автомобили от возгорания всякий раз, когда случается авария? Почему автомобиль не заводится, после сильного удара или после попадания колеса в большую по размерам яму? Ответом на эти вопросы является наличие в автомобиле инерционного выключателя подачи топлива в виде датчика с кнопкой.
Стоит отметить, что на ранних автомобилях использовалась просто кнопка, которая активировалась вручную и могла использоваться как дополнительная охранная система — нажал, и, при условии, что злоумышленник, вскрывший автомобиль, полный профан, автомобиль никуда не уедет.
На современных автомобилях данная кнопка обзавелась датчиком. Аварии и ситуации бывают разными — порой, после сильного столкновения, водитель не в силах добраться до кнопки самостоятельно. Поэтому инженеры придумали, чтобы при сильных ударах контакты в датчике размыкались самостоятельно, останавливая работу бензонасоса. При этом отключение бензонасоса сопровождается разблокировкой дверей. При ложном срабатывании датчика, достаточно нажать кнопку, и подача бензина в систему возобновится.
Датчик отключения бензонасоса можно встретить практически на всех современных автомобилях. Из отечественных моделей им оснащаются, например LADA Vesta и UAZ Patriot, из иномарок — Honda, FIAT, Ford, Aston Martin и многие другие. Но для того, чтобы определить, установлен ли такой датчик в вашем автомобиле, нужно изучить инструкцию или уточнить этот момент у сервисменов.
В зависимости от производителя, датчик с кнопкой может находиться в самых разных местах автомобиля: под капотом, под бардачком напротив пассажирского сиденья, под передней панелью со стороны водителя в районе педального узла. А в ранних моделях кнопку устанавливали в багажнике и даже под сиденьем водителя или переднего пассажира.
Стоит учитывать и тот момент, что, как и другие датчики, инерционный датчик может прийти в негодность — сломался механизм кнопки, засорились контакты, например. Поэтому не стоит пренебрегать его диагностикой. Возможно, однажды это маленькое устройство спасет вашу жизнь.