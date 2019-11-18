О какой жизненно важной кнопке в авто не знают даже самые опытные водители

Что защищает автомобили от возгорания всякий раз, когда случается авария? Почему автомобиль не заводится, после сильного удара или после попадания колеса в большую по размерам яму? Ответом на эти вопросы является наличие в автомобиле инерционного выключателя подачи топлива в виде датчика с кнопкой.

Стоит отметить, что на ранних автомобилях использовалась просто кнопка, которая активировалась вручную и могла использоваться как дополнительная охранная система — нажал, и, при условии, что злоумышленник, вскрывший автомобиль, полный профан, автомобиль никуда не уедет.

На современных автомобилях данная кнопка обзавелась датчиком. Аварии и ситуации бывают разными — порой, после сильного столкновения, водитель не в силах добраться до кнопки самостоятельно. Поэтому инженеры придумали, чтобы при сильных ударах контакты в датчике размыкались самостоятельно, останавливая работу бензонасоса. При этом отключение бензонасоса сопровождается разблокировкой дверей. При ложном срабатывании датчика, достаточно нажать кнопку, и подача бензина в систему возобновится.