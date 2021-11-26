5 причин, почему не следует ставить зимой на автомобиль литые диски

Зима — сложный с точки зрения эксплуатации автомобиля период. Некоторые из автомобилистов даже предпочитают пропустить его, поставив машину в гараж или паркинг до весны. Другие же всячески готовятся к встрече с холодами, снежными заносами, гололедицей и вечным атрибутом частых перепадов температуры — разбитым дорогам. Для этого они меняют не только летнюю резину на более высокую зимнюю, но и снимают, естественно, не без скрипа в сердце, красивые легкосплавные диски, которые за один зимний сезон можно убить в буквальном смысле слова. Впрочем, многие и не догадываются о том, что, сняв «литье», они сохранят не только внешний вид красивых дисков, но и кое-что подороже.

Впрочем, для начала не лишним будет сказать, что у литых дисков масса достоинств. Например, это сравнительно небольшой вес, что в свою очередь улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Про красоту литых дисков и вовсе не стоит упоминать, не так ли? Все мы видим на дороге разнообразие их размеров, форм и дизайна. Ко всему прочему, их легко подобрать фактически к любой модели автомобиля, начиная от самых дешевых и заканчивая эксклюзивными экземплярами. Ну и надежности у «литья» хватает — в околонулевых температурах им не страшны легкие удары. И все же, при всех плюсах этих «катков», мы бы рекомендовали зимой ездить на более скромных и недорогих вариантах.

Все дело в том, что в наши широты по температурному режиму сильно отличаются от европейских. Зимой температура может падать до −20, а то и «минус 30» градусов, особенно в европейской части России. А чуть подальше столбик термометра не редко показывает температуру −40 и ниже. Стоит ли говорить, что в такие морозы свойства металла, из которого сделан литой диск (а это, как правило, сплав алюминия, магния, титана, кремния и прочих составляющих) существенно меняются. И если в −20 «литье» становится менее прочным, то при −40 и ниже такие диски сродни хрусталю — хрупкие, ломкие. И даже если вам не удалось сломать за зиму ни одного диска, то потратиться, как минимум, на ремонт придется всенепременно. А это недешево.