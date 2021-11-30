Власти насильно поставят на прикол десятки тысяч снегоходов и квадроциклов

А при чем здесь вообще Минсельхоз? На самом деле, министерство «садов и огородов» готовит новый закон «О самоходных машинах и других видах техники». Изначально документ разрабатывался как раз для сельскохозяйственной техники, однако его действие решили распространить и на другие виды внедорожников — те самые снегоходы, квадроциклы и багги.
Напомним, что сегодня такой транспорт регистрируется через органы гостехнадзора, а для управления им требуется не водительское, а удостоверение машиниста-тракториста. Соответственно, большая часть гусеничных и колесных машин ездит «под черным флагом» — то есть без регистрации.
По данным Минсельхоза, легально сегодня используется лишь 10% от общего числа самоходных машин. И значит, остальные 90% не платят налоги, не проходят техосмотр и вообще оставляют родной бюджет без своих платежей. А казне сейчас любая копеечка полезна!
В общем, иначе как очередной попыткой выдоить лишний миллиард рублей из карманов россиян эту инициативу назвать трудно. Ведь кому может помешать заглохший посреди леса снегоход? А несущийся по заснеженному полю квадроцикл без номерного знака? Тем не менее, власти при неисправностях рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах, стоп-сигнале или отсутствии номерного знака обещают вводить запрет на эксплуатацию техники.
Но опять же: вне дорог вряд ли найдется достаточное количество инспекторов технадзора, которые проверят, соблюдает ли хозяин снегохода этот запрет. Поэтому власти готовы опечатывать, становить блокираторы и даже эвакуировать технику.
Иначе говоря, вместо реальной борьбы за безопасность мы видим очередной пример кампанейщины от мощной госмашины, которой важно наполнение казны, а не реальные проблемы (или, в данном случае — их полное отсутствие) граждан.
И, кстати, владельцы всевозможных ATV контролируют и ремонтируют свою технику намного чаще, чем автомобилисты. Ведь, уехав на неисправной технике куда глаза глядят, ты рискуешь остаться один на один со сломанной машинной посреди того самого глухого леса или бескрайнего поля…
Согласитесь, что это самый надежный довод против готовящихся Минсельхозом репрессий.