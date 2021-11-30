Власти насильно поставят на прикол десятки тысяч снегоходов и квадроциклов

А при чем здесь вообще Минсельхоз? На самом деле, министерство «садов и огородов» готовит новый закон «О самоходных машинах и других видах техники». Изначально документ разрабатывался как раз для сельскохозяйственной техники, однако его действие решили распространить и на другие виды внедорожников — те самые снегоходы, квадроциклы и багги.

Напомним, что сегодня такой транспорт регистрируется через органы гостехнадзора, а для управления им требуется не водительское, а удостоверение машиниста-тракториста. Соответственно, большая часть гусеничных и колесных машин ездит «под черным флагом» — то есть без регистрации.

По данным Минсельхоза, легально сегодня используется лишь 10% от общего числа самоходных машин. И значит, остальные 90% не платят налоги, не проходят техосмотр и вообще оставляют родной бюджет без своих платежей. А казне сейчас любая копеечка полезна!