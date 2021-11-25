10 вещей, которые обязательно следует положить в багажник при похолодании

В бою все средства хороши, особенно когда дело касается зимы. Профи за рулем точно знают, что нужно иметь под рукой, даже если не собираешь отправляться в далекое зимнее путешествие. Ведь обледенелая или заснеженная дорога может в любой момент преподнести разнообразные неприятные сюрпризы всем участникам движения. Так что же такого нужно иметь в багажнике, чтобы при эксплуатации автомобиля зимой было спокойно и безопасно?
Для начала будет правильным, если все водители озаботятся тем, что перед началом зимы проведут глубокую ревизию багажного отсека своего транспортного средства. Ненужные вещи необходимо убрать, чтобы они не мешались, ведь у многих из водителей есть дети, которые любят кататься на санках, плюшках и лыжах, которые, конечно же, прописываются в багажниках автомобилей, порой, на всю зиму. А потому лишние вещи будут только лишь мешать. Ко всему прочему, убравшись в багажном отделении, вы легко поймете, что у вас есть для зимней эксплуатации машины, а что нужно докупить.
Так, например, в чистоте будет несложно обнаружить отсутствие главного орудия борьбы с непогодой — лопаты. Если она есть, но дома, нужно ее положить в багажник. Если нет, то даже небольшая складная саперная лопатка станет хорошим подспорьем в снежном плену.
Скребок для очистки стекол от льда также в списке обязательных предметов, которые переезжают в багажный отсек на период холодов. Как правило, он совмещен с щеткой для снега. Но в пылу борьбы водители его частенько ломают. При этом и щетку не выбрасывают, и докупить скребок забывают. И вспоминают об этом в самый неподходящий момент. А потому нужно проверить не только наличие этих двух предметов в машине, но и их целостность.
Обязательно нужно проверить наличие крепкого эластичного троса. А если он есть, то вскрыть и осмотреть его на наличие повреждений. Трос должен с запасом выдерживать буксировку вашего автомобиля.
Антифриз и омывающая жидкость также должны быть в багажнике в зимний период. Так, например, расход омывающей жидкости в зимний период возрастает в разы. И заканчивается она в самый неподходящий момент, когда вокруг нет ни магазинов, ни придорожных торговцев. Антифриз же всегда не лишний. Нагрузка на двигатель зимой так же сильно возрастает. И машины кипят ничуть не хуже, чем летом.
Всемогущая «вэдэшка», конечно же, не панацея от всех болезней. Но, как минимум, позволяет удалить влагу оттуда, где ее быть недолжно. Плюс, имеет легкий смазывающий эффект. Конечно же, лучше всего иметь специализированные смазки на все случаи жизни, но в качестве «костыля» подойдет и знаменитый сине-желтый баллончик.
Жидкость для размораживания замков хоть и не зимний обитатель багажника, но все же должна быть. И носить ее нужно в сумке, благо флаконы с ней имеют небольшой объем.
Для того, чтобы выбраться из снежного плена, порой, очень помогает домкрат и компрессор. При помощи первого можно приподнять проблемное колесо, и что-то подложить под него. Второй позволяет восстанавливать давление в шинах после того как вы стравили его, чтобы более уверенно преодолеть снежный занос или сугроб. Балонный ключ также должен быть в машине независимо от сезона. Если его нет, то обязательно положите, потому как перепады температур очень быстро превращают дороги в бездорожье, на котором гибнут не только колеса, но и диски.
Запас предохранителей и лампочек тоже будет не лишним. Зимой темнеет рано, а дорожная обстановка весьма сложная, особенно когда наступают снегопады. И в этой ситуации остаться слепым и незаметным — очень опасно.
Обязательно возите с собой комплект теплой одежды и перчаток. Лучше пусть он не пригодится, чем его не будет, когда вы застрянете или сломаетесь где-то в стороне от трассы. Ну и не забывайте, что большинство новых автомобилей оснащены кнопкой SOS, с помощью которой можно вызвать помощь.
Зима диктует нам свои условия, и если подготовиться к ней, то с эксплуатацией автомобиля в столь сложных условиях проблем не будет. Главное — не терять голову, ездить аккуратно, и быть готовым к любому развитию событий.