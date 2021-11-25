10 вещей, которые обязательно следует положить в багажник при похолодании

В бою все средства хороши, особенно когда дело касается зимы. Профи за рулем точно знают, что нужно иметь под рукой, даже если не собираешь отправляться в далекое зимнее путешествие. Ведь обледенелая или заснеженная дорога может в любой момент преподнести разнообразные неприятные сюрпризы всем участникам движения. Так что же такого нужно иметь в багажнике, чтобы при эксплуатации автомобиля зимой было спокойно и безопасно?

Для начала будет правильным, если все водители озаботятся тем, что перед началом зимы проведут глубокую ревизию багажного отсека своего транспортного средства. Ненужные вещи необходимо убрать, чтобы они не мешались, ведь у многих из водителей есть дети, которые любят кататься на санках, плюшках и лыжах, которые, конечно же, прописываются в багажниках автомобилей, порой, на всю зиму. А потому лишние вещи будут только лишь мешать. Ко всему прочему, убравшись в багажном отделении, вы легко поймете, что у вас есть для зимней эксплуатации машины, а что нужно докупить.

Так, например, в чистоте будет несложно обнаружить отсутствие главного орудия борьбы с непогодой — лопаты. Если она есть, но дома, нужно ее положить в багажник. Если нет, то даже небольшая складная саперная лопатка станет хорошим подспорьем в снежном плену.

Скребок для очистки стекол от льда также в списке обязательных предметов, которые переезжают в багажный отсек на период холодов. Как правило, он совмещен с щеткой для снега. Но в пылу борьбы водители его частенько ломают. При этом и щетку не выбрасывают, и докупить скребок забывают. И вспоминают об этом в самый неподходящий момент. А потому нужно проверить не только наличие этих двух предметов в машине, но и их целостность.