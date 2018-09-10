Когда не хватает на Audi: тест-драйв обновленного Hyundai Tucson

Вот, скажите, как им это удается? Корейцы эволюционируют гораздо быстрее, чем исполняет свои монологи Тина Канделаки. Причем ребята из Страны утренней свежести бьют сразу по всем направлениям одновременно. Они правильно позиционируют себя на рынке, избирают лояльные программы для стимуляции клиентов, а главное — делают качественную продукцию. И с каждым обновлением той или иной модели качество становится все лучше. Вот вам очередной пример — подвергшийся рестайлингу кроссовер Hyundai Tucson.

Сразу скажу, что речь идет не просто о плановом фейслифтинге, подразумевающем ретушь бамперов и дисков, а также появление парочки свежих опций. Корейцы ожидаемо пошли дальше, и провели не кислую модернизацию, потрудившись над конструктивными изменениями. Впрочем, обо всем по порядку.

От посвежевшего «Тушканчика» так и тянет пафосом и премиальностью — автомобиль выглядит солидно и дорого. Виной тому — эффектная граненая светодиодная оптика, поджарые бамперы с переосмысленными «противотуманками» и заостренная массивная решетка радиатора. Плюс это или минус, но будь вместо «Н» в кружочке на «гриле» четыре кольца — без литра-другого немецкого крафта от Audi «корейца» не отличишь.