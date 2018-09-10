Когда не хватает на Audi: тест-драйв обновленного Hyundai Tucson

— Эта новая модель «Ауди?», — спросила меня девушка на стоянке супермаркета, глядя на корейский автомобиль. Хочу заметить: нет, ребята, она не блондинка. Просто обновленный Hyundai Tucson действительно похож на Audi. Или все же наоборот: Audi на него?
Вот, скажите, как им это удается? Корейцы эволюционируют гораздо быстрее, чем исполняет свои монологи Тина Канделаки. Причем ребята из Страны утренней свежести бьют сразу по всем направлениям одновременно. Они правильно позиционируют себя на рынке, избирают лояльные программы для стимуляции клиентов, а главное — делают качественную продукцию. И с каждым обновлением той или иной модели качество становится все лучше. Вот вам очередной пример — подвергшийся рестайлингу кроссовер Hyundai Tucson.
Сразу скажу, что речь идет не просто о плановом фейслифтинге, подразумевающем ретушь бамперов и дисков, а также появление парочки свежих опций. Корейцы ожидаемо пошли дальше, и провели не кислую модернизацию, потрудившись над конструктивными изменениями. Впрочем, обо всем по порядку.
От посвежевшего «Тушканчика» так и тянет пафосом и премиальностью — автомобиль выглядит солидно и дорого. Виной тому — эффектная граненая светодиодная оптика, поджарые бамперы с переосмысленными «противотуманками» и заостренная массивная решетка радиатора. Плюс это или минус, но будь вместо «Н» в кружочке на «гриле» четыре кольца — без литра-другого немецкого крафта от Audi «корейца» не отличишь.
Интерьер — типично немецкий. Точнее сказать, своими оформлением и компоновкой демонстрирующий равнение на лучшие мировые образцы. Эргономика и нескромный букет полезных опций говорят сами за себя. Чего только стоит один дисплей мультимедийного комплекса, перекочевавший на верхнюю кромку торпедо. Стильно, а главное — удобно. Раньше по-стариковски, «по-дастеровски» приходилось опускать глаза на центральную консоль, отвлекаясь от дороги. Теперь — вразумительный интерфейс и никаких перегрузок меню.
А как вам понравится серьезный боекомплект из всевозможных вспомогательных систем и ассистентов? Например, функции удержания в полосе следования и автоматического торможения в случае обнаружения препятствия на проезжей части, проигнорированного водителем.
Добавьте сюда умный круиз-контроль, умеющий соблюдать дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки, помощника при движении в «пробке», и систему мониторинга по всему периметру машины — чем не автомобиль премиум-сегмента?
Но и это еще не все. Наряду с умением Hyundai Tucson со всех сторон контролировать опасные объекты, он обучен распознавать их в поперечном направлении во время езды задним ходом. Согласитесь: весьма полезная штука при выезде с парковки, особенно в зоне ограниченной видимости. Работает, как часы!
Еще кроссовер самостоятельно переключает дальний свет фар на ближний, а также вычисляет по поведению водителя за рулем, сколько литров кофе ему следовало бы выпить. Да, растут корейцы.., а ведь когда-то система определения усталости водителя была только на Mercedes-Benz S-класса.
Еще одно любопытное новшество — электронный стояночный тормоз, способный останавливать автомобиль прямо на ходу, как это делает с поездом «стоп-кран». О подобной возможности корейцы даже написали в инструкции по эксплуатации. Активировал кнопку — колеса замедляют машину без всякого нажатия на педаль тормоза. Правда, экспериментов лучше не ставить — при неумелой прокладке между сиденьем и рулем, «паркетник» может отправиться в свободный полет. Хуже, если еще при этом кого-нибудь зацепит.
Удобный ухватистый руль в новом дизайне с эргономичным интерфейсом управления круизом и мультимедийкой так и просится в руки. Подкорректированные настройки сделали его менее легким, а обратную связь — прозрачной. Доработки затронули и систему полного привода — муфту можно блокировать на скорости до 60 км/ч, а ее связь с системой стабилизации стала более чуткой.
Не менее, если не более важным новшеством стало появление восьмидиапазонного гидромеханического «автомата», привязанного с 2-литровому дизелю. Благодаря новой коробке Tucson мягче стартует с места и больше не заставляет надрываться мотор при интенсивном ускорении.
Поколдовали корейцы и над подвеской — в отличие от версии с 1,6-литровым бензиновым турбодвижком и роботизированной коробкой передач о семи ступенях и двумя сцеплениями, дизельный «Тушканчик» гораздо жестче воспринимает огрехи дорожного полотна. Однако это, скорее, плюс: автомобиль будто прилипает к покрытию, провоцируя водителя на активную рулежку. Задорный характер не в последнюю очередь обязан перенастроенным амортизаторам.
Впрочем, это не значит, что есть повод расстраиваться в случае выбора «робота» и «турбо». Машина взаимодействует с дорогой так же плотно, как Павел Воля с Ляйсан Утяшевой — все прелести наших направлений кроссовер отрабатывает мягко и упруго.
Для приверженцев олдскула осталась старая-добрая шестиступенчатая АКП, сопряженная с 2-литровым «атмосферником». Кстати сказать, и эту трансмиссию модернизировали, улучшив алгоритм переключения. Тихо и эластично — теперь и про Hyundai Tucson. В общем, модификации обновленного корейского «паркетника» — на любой вкус и кошелек.
Кстати, о деньгах. С тем самым олдскульным мотором мощностью 150 сил в содружестве с шестискоростным «автоматом» автомобиль попросит за себя немногим меньше 1 500 000 рублей. Еще 100 000 сверху потребует полный привод. Дизельный Tucson с новым «автоматом» потянет на 1 769 000 рублей, а за турбодвижок и «робот» отдать придется без малого 2 000 000 в российской валюте. Лучшего в этом ценовом диапазоне пока не способен предложить ни один из конкурентов.