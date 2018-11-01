Великолепная семерка: тест бюджетных зимних шин Firestone Ice Cruiser 7

Если раньше нашим автовладельцам марка Firestone была знакома преимущественно как производить покрышек для грузовой техники, то сегодня эту «резину» активно ставят и на легковушки. И не только потому, что она дешево стоит. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает секреты новых зимних шин, предназначенных для России.
Мало того, что шины Firestone имеют непосредственное отношение к одному из мировых лидеров в сегменте — гиганту Bridgestone, так еще и неоднократные победы обутых в них автоспортивных болидов говорят сами за себя. Так почему же столь качественные покрышки предлагаются потребителям в два с лишним раза дешевле, чем модели грандов шинной индустрии? Неужели они не дотягивают по уровню производства или не соответствуют заявленным ходовым качествам? Как бы не так!
Возьмите, к примеру, Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan, или Passat и Polo — автомобили разных ценовых категорий, классов и позиционирования. Но ни про один из них нельзя сказать, что он хуже или лучше другого. Нет, вся продукция немецкого бренда заслуживает уважения, и во все времена славилась безукоризненным качеством исполнения.
Так и у шинников: модели одного или разных брендов играют в различных сегментах, и это совсем не значит, что они сильно разнятся по своим характеристикам. В чем портал «АвтоВзгляд» убедился в очередной раз, испытав на практике бюджетную новинку — шипованную покрышку Firestone Ice Cruiser 7.
Сразу следует сказать, что модель специально ориентирована на Россию и страны Скандинавии. Иначе говоря, создана для нещадной эксплуатации в суровых зимних условиях. И, надо признать, шины действительно обладают эффективными свойствами цепкости на заснеженно-обледенелом покрытии, а также имеют прочную боковину, не боящуюся случайных порезов.
При этом Firestone Ice Cruiser 7 довольно мягкие и легкие, а еще их отличительной особенностью можно назвать способность длительного удержания шипов противоскольжения.
Курсовая устойчивость этих покрышек не в последнюю очередь обязана довольно крупным центральным блокам протектора, а также большим и умеренно жестким боковым блокам с острыми гранями, которые в свою очередь обеспечивают хороший зацеп на снежном дорожном полотне.
Специальным образом смоделированные поперечные канавки быстро отводят из пятна контакта воду и кашу от грязи, льда и снега. С помощью примыкающих к центральному ребру сдвоенных блоков, весь этот коктейль «проглатывается» в миг без потери траектории и скорости. Свою непосредственную роль, безусловно, играют и ламели с множеством насечек для улучшения сцепления с покрытием или его отсутствием.
Особенная конструкция шипов позволяет без опаски совершать пируэты на коварном зимнем покрытии. Что касается тормозных характеристик, то на льду «колючки» останавливают машину гораздо быстрее, чем останавливается сердце у сидящей на заднем ряду тещи. Словно когти, шипы цепляются за «каток», вселяя уверенность в острых ситуациях на проезжей части, столь характерных для нашего брата.
Идем на второй сезон — все «иголки» на месте. А учитывая стоимость Firestone Ice Cruiser 7 — прайс на «Яндекс.Маркете» пляшет вокруг 3500 рублей — модель можно по праву назвать лучшей в своем сегменте.