Великолепная семерка: тест бюджетных зимних шин Firestone Ice Cruiser 7

Мало того, что шины Firestone имеют непосредственное отношение к одному из мировых лидеров в сегменте — гиганту Bridgestone, так еще и неоднократные победы обутых в них автоспортивных болидов говорят сами за себя. Так почему же столь качественные покрышки предлагаются потребителям в два с лишним раза дешевле, чем модели грандов шинной индустрии? Неужели они не дотягивают по уровню производства или не соответствуют заявленным ходовым качествам? Как бы не так!

Возьмите, к примеру, Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan, или Passat и Polo — автомобили разных ценовых категорий, классов и позиционирования. Но ни про один из них нельзя сказать, что он хуже или лучше другого. Нет, вся продукция немецкого бренда заслуживает уважения, и во все времена славилась безукоризненным качеством исполнения.

Так и у шинников: модели одного или разных брендов играют в различных сегментах, и это совсем не значит, что они сильно разнятся по своим характеристикам. В чем портал «АвтоВзгляд» убедился в очередной раз, испытав на практике бюджетную новинку — шипованную покрышку Firestone Ice Cruiser 7.