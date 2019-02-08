Большой сравнительный тест самых продвинутых видеорегистраторов с «антирадаром»

Для потребительского исследования портал «АвтоВзгляд» выбрал как модели-новички отечественного рынка, так и заслуженных бойцов «антирадарного» фронта: Street storm STR-9930SE, Sho-Me Combo Drive Signature, Tomahawk Apache, Inspector Cayman S, Silverstone F1 Hybrid s-bot
Street storm STR-9930SE
Этот «комбайн» порадовал компактным размером и небольшим весом в «фотоаппаратном» форм-факторе. Кнопки управления, расположенные на боковых и верхней части устройства, позволяют легко манипулировать примитивным меню, считавшимся нормой лет 5—7 назад. Привыкнуть можно, но как-то уже не комильфо.
Матрица «видеокамерной» части устройства насчитывает 2 мегапикселя. Что, в принципе, соответствует заявленному качеству получаемого видео — FullHD. Но! К «антирадарному» блоку есть претензии. Во-первых, STR-9930SE откровенно «достал» ложными срабатываниями.
Во-вторых, выяснилось, что предустановленная база с координатами полицейских камер сильно устарела, это стало сразу ясно при езде по московским улицам. Комплексы «Полискан» оказались Street storm вообще не по зубам, а «СКАТ» он обнаруживает не дальше чем за 50 метров, когда предпринимать что-либо уже поздновато, мягко говоря
Если звуковые «алармы» воспринимаются еще более-менее, то их визуализация на мониторчике устройства оставляет желать лучшего. Подводя итог, ставим Street storm STR-9930SE за полноту базы камер 2 из 5 баллов, за качество видео 4, за радарный блок — 4.
Inspector Cayman S & Sho-Me Combo Drive Signature
Первым, что бросилось в глаза, когда эти гаджеты «фотоаппаратного типа» был извлечены из упаковок, так это их вопиющее внешнее сходство друг с другом — похоже, их собирают на одной линии, налепляя разные ярлыки. Размеры и компоновка корпусов, расположение и форма кнопок управления, размер мониторов просто идентичны.
Разница — лишь в дизайне «лицевой» части устройств, в оформлении объективов видеокамер. Поэтому, когда после знакомства с Inspector Cayman S дело дошло до Sho-Me Combo Drive Signature, волей-неволей пришлось играть в игру «найди отличия».
Из общих черт этих «однояйцевых» не понравилось, как расположены кнопки управления. Три из них справа от мониторчика, а одна — слева. Одной рукой неудобно настраивать гаджет, а двумя — не всегда возможно. Кстати, по поводу монитора.
У Inspector Cayman S/Sho-Me Combo Drive Signature он заметно меньше, чем у рассмотренного выше Street storm STR-9930SE. Поразительное внешнее сходство заставило искать различия в «начинке» аппаратов.
Изучение документации показало, что оба устройства оснащены 2-мегапиксельной видеокамерой, так что заявленное качество FullHD им теоретически доступно. Однако даже невооруженным глазом заметно, что у Inspector Cayman оно явно получше, чем у Sho-Me Combo Drive Signature.
Хотя первая модель уже довольно давно продается на российском рынке, а Combo Drive Signature считается новинкой 2018-го года. Скорее всего, дело тут в процессорах устройств: у «старичка»-«инспектора» это Ambrela A12A20 с рабочей частотой 792 MГц, а относительно новая модель от Sho-Me оснащена процессором iCatch V33 с 480 Mгц.
Антенна радиоприемника и алгоритм обработки сигналов, несмотря на разные процессоры, у этих «комбо-близнецов» явно из одного и того же места растут. Оба аппарата, как оказалось, в упор не видят камеры типа «Полискан» и «СКАТ». А Sho-Me Combo Drive Signature еще и «Бинар» частенько пропускает.
Итоговые оценки устройств по пятибалльной шкале нам видятся следующими: Inspector Cayman S за качество базы камер получает 3 балла, за качество видео — 5, за радарную часть — 4. Его более свежему собрату Sho-Me Combo Drive Signature мы без колебаний влепили 2 балла за базу камер, 4 — за качество видео и 3 — за радарную часть.
Tomahawk Apache
Взаимопонимание с этим аппаратом как-то сразу не заладилось: он наотрез отказывался держаться на лобовом стекле машины. Чтобы снять видео, пришлось постоянно прижимать присоску гаджета к лобовому стеклу. Эргономичное (на боковых ребрах монитора) расположение кнопок управления Tomahawk Apache не скрасило того обстоятельства, что меню «чингачгука» организовано откровенно неудобно и изобилует кучей избыточных настроек.
Большая, 4 мегапикселя, матрица Apache позволяла надеяться, что он действительно будет, как и заявлено, делать видео в SuperHD-качестве. Но оказалось, что ролики, снятые с его помощью, обладают самым низким качеством среди всех прочих. Видимо, дело в недостаточно мощном процессоре или «тяжелом» ПО. В пользу этой версии говорит то, что и «антирадарная» часть устройства регулярно «зависала».
Происходило это так. Едешь по улице, уже сам замечаешь впереди камеру, а «чингачгук» спокоен как настоящий индеец. Проезжаешь мимо нее. И тут гаджет женским голосом сообщает: «объект пройден». А комплексы «СКАТ» и «Полискан» он вообще не замечал.
Закрыв глаза на неработающий «подвес» Tomahawk Apache, поставим ему 3 балла за встроенную базу с координатами полицейских камер, 3 — за качество видео и, пожалуй, 4 — за радарную часть.
Silverstone F1 hybrid S BOT
Последним в очереди на проверку стала новинка — модель, вышедшая на рынок только в 2019 году. Гаджет выполнен в классическом для комбо-устройств дизайне: к одному торцу плоского девайса пристроен довольно большой (3 дюйма) монитор, а на другом расположились «глазок» видеокамеры и датчик излучения лазера.
При не самых маленьких габаритах и весе, Silverstone F1 hybrid S BOT как влитой висел на лобовом стекле. Кнопки управления расположены на коротких боковых сторонах монитора — по три с каждой стороны. Благодаря такой эргономике, в меню (лаконичном и логичном, кстати!) можно сделать все, что угодно одной рукой даже на ходу.
Сюрпризом стало умение Silverstone предупреждать о второй полицейской камере, коварно установленной сразу за обнаруженной первоначально. Речь в этом случае идет, как правило, о рубеже контроля, в котором не применяется радар.
Это означает, что аппарат обладает более чем адекватной базой данных камер. Далее выяснилось, что Silverstone F1 hybrid S BOT умеет засекать мобильные комплексы «СКАТ». Никто из прочих участников теста на это, повторимся, был не способен.
Поэтому не удивительно, что по окончании сравнительного теста мы единогласно назвали наиболее эффективным с точки зрения функционала, эргономики и обнаружению новых комплексов автоматической фиксации именно Silverstonef1 hybrid S BOT — одни «пятерки»! И остается добавить, что розничные цены на все эти устройства лежат в пределах 11 000—12 000 рублей.