Большой сравнительный тест самых продвинутых видеорегистраторов с «антирадаром»

Inspector Cayman S & Sho-Me Combo Drive Signature

Первым, что бросилось в глаза, когда эти гаджеты «фотоаппаратного типа» был извлечены из упаковок, так это их вопиющее внешнее сходство друг с другом — похоже, их собирают на одной линии, налепляя разные ярлыки. Размеры и компоновка корпусов, расположение и форма кнопок управления, размер мониторов просто идентичны.

Разница — лишь в дизайне «лицевой» части устройств, в оформлении объективов видеокамер. Поэтому, когда после знакомства с Inspector Cayman S дело дошло до Sho-Me Combo Drive Signature, волей-неволей пришлось играть в игру «найди отличия».