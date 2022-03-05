Не тяни резину: тест летних шин Michelin Pilot Sport 5 и EV

​Впрочем, одних нитей для азартной езды маловато. И потому архитектуру новой шины, благодаря технологии MaxTouch Construction, усовершенствовали таким образом, что воздух, находящийся в ней и создающий давление и при разгоне, и при торможении, и при сложном маневрировании имеет равномерной распределение. И это свойство шины, по заверениям производителя, сохраняется на протяжении всего срока службы покрышки. Неужели тестовая «тройка» BMW умрет раньше?

С протектором французы поработали отдельно. Рисунок — ассиметричный. Внешние блоки более жесткие и крупные. Это позволило улучшить сцепление на сухом дорожном покрытии. Если рассмотреть внутренний сектор блоков, то здесь мы видим повышенную концентрацию водоотводящих каналов, которые активно осушают пятно контакта, снова обеспечивая максимально возможное сцепление и минимизацию последствий эффекта аквапланирования на влажном покрытии.

К слову, вкатываясь в лужу на разных скоростях, резко замедляясь в ней и разгоняясь, дискомфорта от шин я не испытал. Напротив, они легко ориентируются на влажном покрытии, обеспечивая сполна потребности водителя. Эффективность торможения — на высоте: шины вгрызаются в асфальт, жадно омытый водой, и автомобиль останавливается, как вкопанный. Скажу вам, это придает уверенности, и еще как.

Шина Michelin Pilot Sport 5 представлена в 29 размерах. До конца года размерная линейка будет увеличена до 41 типоразмера.