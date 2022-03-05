Не тяни резину: тест летних шин Michelin Pilot Sport 5 и EV

К сезону «Лето-2022» Michelin приготовил «сладкую парочку» — для массового пользователя и для тех, чей кошелек позволяет много больше. В шине Pilot Sport 5 инженеры сделали упор на износостойкость, которая не должна идти в разрез с управляемостью и прочими характеристиками. Pilot Sport EV — для тех, кто может себе позволить электрокар, и хочет получить максимальный комфорт, включая акустический. В общем, погнали!
ПИЛОТИРОВАНИЯ ДЛЯ
Для того, чтобы не потерять в удовольствии от управления, шину Pilot Sport 5 серьезно усилили под протектором. Если его убрать, то можно увидеть слой, состоящий из арамидных волокон и нейлона с высокой плотностью сечения. А теперь перенесемся от теории к практике. Данное решение повлияло на точность управления. Особенно на высоких скоростях, когда очень важна стабильность в пятне контакта, и его максимальная площадь. Шина держит, и делает это уверенно. Перестроение, движение по дуге, змейка… — кажется, покрышки прилипли к асфальту. Этот гибридный слой нитей назвали Dynamic Response.
Впрочем, одних нитей для азартной езды маловато. И потому архитектуру новой шины, благодаря технологии MaxTouch Construction, усовершенствовали таким образом, что воздух, находящийся в ней и создающий давление и при разгоне, и при торможении, и при сложном маневрировании имеет равномерной распределение. И это свойство шины, по заверениям производителя, сохраняется на протяжении всего срока службы покрышки. Неужели тестовая «тройка» BMW умрет раньше?
С протектором французы поработали отдельно. Рисунок — ассиметричный. Внешние блоки более жесткие и крупные. Это позволило улучшить сцепление на сухом дорожном покрытии. Если рассмотреть внутренний сектор блоков, то здесь мы видим повышенную концентрацию водоотводящих каналов, которые активно осушают пятно контакта, снова обеспечивая максимально возможное сцепление и минимизацию последствий эффекта аквапланирования на влажном покрытии.
К слову, вкатываясь в лужу на разных скоростях, резко замедляясь в ней и разгоняясь, дискомфорта от шин я не испытал. Напротив, они легко ориентируются на влажном покрытии, обеспечивая сполна потребности водителя. Эффективность торможения — на высоте: шины вгрызаются в асфальт, жадно омытый водой, и автомобиль останавливается, как вкопанный. Скажу вам, это придает уверенности, и еще как.
Шина Michelin Pilot Sport 5 представлена в 29 размерах. До конца года размерная линейка будет увеличена до 41 типоразмера.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА РАДИ
Жаль, что не все смогут насладиться другой шиной — Michelin Pilot Sport EV. Увы, но она создана для электрокаров, коих в нашей стране нещадно мало. Мы же резину решили испытать за рулем красавца Jaguar I-Pace. И не надо так громко завидовать!
Начнем с того, что шина взяла все лучшее из технологий шин для FIA Formula E, одним из создателей которой, собственно, и является компания Michelin. За 7 лет участия в гонках шина похудела на 20%, при этом не потеряла ни в сцеплении, ни в прочностных характеристиках, ни в износостойкости.
Pilot Sport EV рассчитана на увесистые габариты электрокаров. А, как известно, чем больше масса, тем хуже управляемость автомобиля. И этот фактор, разумеется, инженерам пришлось учесть при разработке покрышки. Шина получилась действительно тихой и ненагруженной лишними вибрациями. Ведь в отсутствии двигателя внутреннего сгорания у электромобиля этот параметр покрышек вылезает на передний край.
Естественно, шина для электрокара должна выдерживать и ударные нагрузки — ведь машины на электротяге имеют колоссальный крутящий момент. К тому же, покрышка должна по минимуму влиять на расход батареи, когда владельцу «зеленого» автомобиля захочется прохватить на пустом участке дороги.
Собственно, все это было учтено при создании Pilot Sport EV. Здесь и жесткая центральная часть протектора, обеспечивающая максимальное сцепление и переваривание, эффективного использования покрышкой мощного крутящего момента. И энергоэффективные технологии в плечевой зоне шины, позволяющие увеличить пробег на одном заряде. И даже полиуретан внутри обода, который отвечает за ее низкую шумность, следовательно, и акустический комфорт водителя и пассажиров.
В общем, новинки приятно впечатлили. Осталось дождаться лета. А посему не тяните резину…