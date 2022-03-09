Continental прекращает продажу и производство шин в России

Представители Continental отметили, что решение, принятое из-за обострившегося конфликта на Украине, вступает в силу немедленно: то есть импорт резины уже приостановлен, не работает и калужский завод. Однако обзавестись шинами немецкого бренда еще можно: продажи не прекратятся, пока не опустеют склады.

Напомним, ранее СМИ растиражировали новость о том, что с российским рынком прощается и финская Nokian Tyres. Однако, как порталу «АвтоВзгляд» сообщил генеральный директор российского офиса марки Андрей Пантюхов, эта информация действительности не соответствует: завод под Санкт-Петербургом продолжит свою работу в штатном режиме, что обеспечит как местные, так и экспортные поставки.