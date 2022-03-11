В Россию могут наладить поставки европейских автомобилей из Китая

Несмотря на тяжелое положение, из России большинство автокомпаний уходить пока не собирается. В их заявлениях есть формулировки, вроде «временное прекращение» и «временная остановка совместной работы». Даже Volvo сегодня открестилась от ухода, хотя они и могли это сделать. Ведь легковое подразделение продавало в России совсем немного, а в будущем шведы вообще планировали перевести весь свой модельный ряд на электротягу. Вряд ли российские покупатели даже через несколько лет выстроятся в очередь за электромобилями. Взяла паузу и немецкая Porsche, которую уже успели отправить восвояси. А между тем, в компании продолжили отгрузку оплаченных дилерами машин. Равно, как и обслуживать российских клиентов по гарантии.
Кстати, о немцах. Германские производители на нашем рынке продают куда больше той же Volvo, потому совсем не горят желанием потерять бизнес. Для них есть масса вариантов остаться в России и сохранить все производственные мощности в Калужской области и Нижнем Новгороде. Например, в Поднебесной у «Фольксвагена» есть совместное предприятие с китайской FAW. Они продают целый модельный ряд под брендом Jetta. И даже если марка Volkswagen уйдет из нашей страны, то машины можно будеттеоретически доставлять из КНР именно под логотипом Jetta.
Напомним, что сейчас у «Джетты» в Китае три модели: пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия VS7 и седан Jetta VA3. Первый автомобиль представляет из себя чуть измененный внешне Volkswagen Tharu, а это брат-близнец нашего Taos. VS7 отличается лишь увеличенной длиной и иной формой боковых окон. А седан VA3 — это известная в Европе и России Jetta. Так что немцы со временем могут даже расширить модельный ряд в нашей стране и занять еще большую долю рынка. А если европейские власти уж совсем закрутят гайки собственным бизнесменам, то эти же машины можно продавать в теории и под брендом FAW. Во всяком случае, китайцы будут только рады. Да что уж там: мы — тоже.
По тому же пути может пойти альянс Renault-Nissan, для которого российский рынок крайне важен. У него в запасе есть южнокорейский бренд Samsung, который известен своей техникой и мобильными телефонами. Но под этой маркой в Южной Корее продают Renault Talisman, а седаны, кстати, очень любят и в России. Так что мы вполне сможем увидеть Samsung SM6 у наших дилеров. А также «азиатские» кроссоверы Duster, Arkana и Logan.
Что касается концерна Stеllantis, то он сможет продолжить свою работу в стране под брендом Dongfeng и не отдавать никому свою долю рынка. Скажем больше: почти все французские марки используют в производстве китайские комплектующие, а потому проблем с компонентами быть не должно. Но вот цены на автомобили, особенно в условиях такой диктатуры на рынке, наверняка окажутся кусачими.