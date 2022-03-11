В Россию могут наладить поставки европейских автомобилей из Китая

Напомним, что сейчас у «Джетты» в Китае три модели: пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия VS7 и седан Jetta VA3. Первый автомобиль представляет из себя чуть измененный внешне Volkswagen Tharu, а это брат-близнец нашего Taos. VS7 отличается лишь увеличенной длиной и иной формой боковых окон. А седан VA3 — это известная в Европе и России Jetta. Так что немцы со временем могут даже расширить модельный ряд в нашей стране и занять еще большую долю рынка. А если европейские власти уж совсем закрутят гайки собственным бизнесменам, то эти же машины можно продавать в теории и под брендом FAW. Во всяком случае, китайцы будут только рады. Да что уж там: мы — тоже.

По тому же пути может пойти альянс Renault-Nissan, для которого российский рынок крайне важен. У него в запасе есть южнокорейский бренд Samsung, который известен своей техникой и мобильными телефонами. Но под этой маркой в Южной Корее продают Renault Talisman, а седаны, кстати, очень любят и в России. Так что мы вполне сможем увидеть Samsung SM6 у наших дилеров. А также «азиатские» кроссоверы Duster, Arkana и Logan.

Что касается концерна Stеllantis, то он сможет продолжить свою работу в стране под брендом Dongfeng и не отдавать никому свою долю рынка. Скажем больше: почти все французские марки используют в производстве китайские комплектующие, а потому проблем с компонентами быть не должно. Но вот цены на автомобили, особенно в условиях такой диктатуры на рынке, наверняка окажутся кусачими.