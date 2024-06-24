С облегченьицем: как сказалось на шинах Ikon Tyres Nordman SX3 потеря веса

«Обувь» для авто от финской компании Nokian в особом представлении не нуждается. Хотя для многих россиян это имя уже звучит как нечто из далекого прошлого. Напомним, что еще в 2023 году завод Nokian Tyres во Всеволожске перешел в собственность российской «Татнефти» и стал именоваться Ikon Tyres. Отразилась ли смена названия на качестве шин? Вот на этот вопрос портал «АвтоВзгляд» сейчас и ответит, поскольку «юзает» «обрусевшие» колеса на редакционном Volkswagen Polo уже как третий месяц подряд.

Летние шины Ikon Tyres Nordman SX3 в размерности 185/60 R15 для редакционного «Полика» мы получили еще в апреле. И редактор с занудным упрямством с тех пор раз в неделю требует текст о «русских лаптях». Но у вашего корреспондента все как-то не складывалось. Вроде и информации о продукте полно, а фактуры все равно не хватало.

Например, если верить рассказам продавцов покрышек, то разницы между Nokian и Ikon нет вообще никакой. Дескать, и на тех же самых формах штампуются колеса, и материалы идентичные, и методы контроля качества остались неизменны...

Однако настораживает тот факт, что еще летом 2022 года Запад ввел запрет на международный обмен покрышками и сырьем для них с Россией, то есть технологическая цепочка финнов могла претерпеть изменения при «русификации» продукта. Конечно же, в рамках тест-драйва мы не сможем провести химический анализ шин под брендом Nokian и сравнить с Ikon, да и не нужно это вовсе. Но кое-какие важные характеристики сопоставить мы смогли.

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Чисто на уровне тактильных ощущений нам показалось, будто на Ikon боковина мягче, нежели на финском аналоге в идентичном размере. Сверяем маркировки: что одна, что другая покрышка в своем «пироге» боковин имеют по одному слою полиэстера, по двойному стальному брекеру и по одному слою полиамида. Тогда почему же на отечественной покрышке боковина ощутимо мягче?

У знакомого шиномонтажника взяли специально доработанный им штангенциркуль, которым можно замерить толщину боковины. Ощущения не обманули — на русском Nordman SX3 толщина оказалась ровно 4 мм, в то время как у финского — 4,5 мм. Отличаются «катки» и по весу...

«Иностранец» оказался почти на 200 граммов тяжелее нашего «соотечественника»! Эти данные мы получили еще до переобувки Polo в новую летнюю «обувь» и, в принципе, на основании этих измерений уже можно было написать обзор из разряда, мол, вечно наши бракоделы на качестве экономят, сделали шины с тонкой боковиной, а значит о долговечности не может быть и речи. Но решили не спешить с выводами и пару месяцев месяцев покатать покрышки, дабы понять, как толщина боковин скажется на их жизнеспособности.

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Ведь, по гамбургскому счету, нельзя однозначно сказать, что чем толще боковина, тем круче эксплуатационные качества изделия. Дело в том, что более мягкие «бока» лучше гасят шум, способствуют экономии топлива, улучшают сцепление с дорожным полотном, повышают комфорт езды, снижают теплообразование и сопротивление качению. Вроде как сплошные плюсы...

Обратная же сторона медали — покрышки с тонкой боковиной легче порезать, а грыжа может вылезти буквально от малейшей выбоины (кто катается на китайской резине, знает об этом не понаслышке). Именно поэтому нам и пришлось затянуть с отчетом о тест-драйве шин Ikon Tyres Nordman SX3, чтобы объективно оценить их живучесть.

Разумеется, специально никто не ездил по колодцам со снятыми люками, но за эти месяцы случалось всякое: и стеклянную бутылку случайно раздавили, паркуясь вдоль тротуара; и по дорогам, где асфальт сошел вместе со снегом, довелось поездить; и по проселочным дачным ухабам покататься... На удивление, с начала апреля по конец июня ни на одном из четырех колес не появилось ни малейшего намека на грыжу или боковой порез.

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Что же касается износостойкости протектора, то и здесь придраться тоже не к чему. Глубина шашечек после установки новой резины на диски была 7,8 мм. После двух месяцев эксплуатации — или чуть больше 6000 км пробега — задние покрышки стерлись на 0,2 мм, а передние на 0,4 мм. И если судить по скорости износа протектора, то шины при бережной манере езды отходят не меньше 60 000 км.

Акустический комфорт и управляемость автомобиля как в сухую, так и дождливую погоду оказались также на высоте. И по ощущениям — шумит «россиянка» значительно меньше «финки», что объясняется теми самыми более «тонкими» боковинами и общей потерей веса,

Отбросив всякие предрассудки из разряда, что все отечественное априори хуже импортного, можем однозначно сказать, что «русификация» Nokian Tyres прошла без малейших негативных последствий для качества продукта.