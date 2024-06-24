С облегченьицем: как сказалось на шинах Ikon Tyres Nordman SX3 потеря веса

Летние шины Ikon Tyres Nordman SX3 в размерности 185/60 R15 для редакционного «Полика» мы получили еще в апреле. И редактор с занудным упрямством с тех пор раз в неделю требует текст о «русских лаптях». Но у вашего корреспондента все как-то не складывалось. Вроде и информации о продукте полно, а фактуры все равно не хватало.
Например, если верить рассказам продавцов покрышек, то разницы между Nokian и Ikon нет вообще никакой. Дескать, и на тех же самых формах штампуются колеса, и материалы идентичные, и методы контроля качества остались неизменны...
Однако настораживает тот факт, что еще летом 2022 года Запад ввел запрет на международный обмен покрышками и сырьем для них с Россией, то есть технологическая цепочка финнов могла претерпеть изменения при «русификации» продукта. Конечно же, в рамках тест-драйва мы не сможем провести химический анализ шин под брендом Nokian и сравнить с Ikon, да и не нужно это вовсе. Но кое-какие важные характеристики сопоставить мы смогли.
Чисто на уровне тактильных ощущений нам показалось, будто на Ikon боковина мягче, нежели на финском аналоге в идентичном размере. Сверяем маркировки: что одна, что другая покрышка в своем «пироге» боковин имеют по одному слою полиэстера, по двойному стальному брекеру и по одному слою полиамида. Тогда почему же на отечественной покрышке боковина ощутимо мягче?
У знакомого шиномонтажника взяли специально доработанный им штангенциркуль, которым можно замерить толщину боковины. Ощущения не обманули — на русском Nordman SX3 толщина оказалась ровно 4 мм, в то время как у финского — 4,5 мм. Отличаются «катки» и по весу...
«Иностранец» оказался почти на 200 граммов тяжелее нашего «соотечественника»! Эти данные мы получили еще до переобувки Polo в новую летнюю «обувь» и, в принципе, на основании этих измерений уже можно было написать обзор из разряда, мол, вечно наши бракоделы на качестве экономят, сделали шины с тонкой боковиной, а значит о долговечности не может быть и речи. Но решили не спешить с выводами и пару месяцев месяцев покатать покрышки, дабы понять, как толщина боковин скажется на их жизнеспособности.
Ведь, по гамбургскому счету, нельзя однозначно сказать, что чем толще боковина, тем круче эксплуатационные качества изделия. Дело в том, что более мягкие «бока» лучше гасят шум, способствуют экономии топлива, улучшают сцепление с дорожным полотном, повышают комфорт езды, снижают теплообразование и сопротивление качению. Вроде как сплошные плюсы...
Обратная же сторона медали — покрышки с тонкой боковиной легче порезать, а грыжа может вылезти буквально от малейшей выбоины (кто катается на китайской резине, знает об этом не понаслышке). Именно поэтому нам и пришлось затянуть с отчетом о тест-драйве шин Ikon Tyres Nordman SX3, чтобы объективно оценить их живучесть.
Разумеется, специально никто не ездил по колодцам со снятыми люками, но за эти месяцы случалось всякое: и стеклянную бутылку случайно раздавили, паркуясь вдоль тротуара; и по дорогам, где асфальт сошел вместе со снегом, довелось поездить; и по проселочным дачным ухабам покататься... На удивление, с начала апреля по конец июня ни на одном из четырех колес не появилось ни малейшего намека на грыжу или боковой порез.
Что же касается износостойкости протектора, то и здесь придраться тоже не к чему. Глубина шашечек после установки новой резины на диски была 7,8 мм. После двух месяцев эксплуатации — или чуть больше 6000 км пробега — задние покрышки стерлись на 0,2 мм, а передние на 0,4 мм. И если судить по скорости износа протектора, то шины при бережной манере езды отходят не меньше 60 000 км.
Акустический комфорт и управляемость автомобиля как в сухую, так и дождливую погоду оказались также на высоте. И по ощущениям — шумит «россиянка» значительно меньше «финки», что объясняется теми самыми более «тонкими» боковинами и общей потерей веса,
Отбросив всякие предрассудки из разряда, что все отечественное априори хуже импортного, можем однозначно сказать, что «русификация» Nokian Tyres прошла без малейших негативных последствий для качества продукта.