Жизнь после Nokian: что происходит на шинном заводе Ikon Tyres

Ленинградский завод играл важнейшую роль в жизни Nokian: во Всеволожске выпускали порядка 80% всех шин бренда, которые продавались не только в нашей Необъятной, но и более чем в 40 других странах. Отказ от этого ценнейшего актива — смеем предположить — прошел для финнов сложно и болезненно, но иного выхода просто не было, ведь коллективный Запад ввел летом 2022-го запрет на международный обмен покрышками и сырьем для них с Россией.
Но да ладно: ушли и ушли. Куда важнее, как этот вызов приняла «Татнефть», ставшая весной 2023 года полноправным владельцем мощного предприятия.
А приняла она его ответственно и достойно. Как только стало понятно, что с Nokian заводу дальше не по пути, предприятие запустило целую программу локализации, подразумевающую более сотни проектов, связанных с оборудованием, IT-системами и, разумеется, сервисами для потребителей. Как результат — автономный режим работы по всем направлениям и никаких «заморозок» производства.
Да, это кажется невероятным, но завод во Всеволожске не останавливался ни на один день, хотя объемы выпускаемой продукции, конечно, снизились. В переходный период шины сходили с конвейера без каких-либо логотипов (финны забрали с собой торговые марки Nokian, Hakkapeliitta и Hakka), а теперь на боковине красуется гордое Ikon Tyres — название, открывшее совершенно новую главу истории несокрушимого предприятия.
А подробнее о том, что происходит на ленинградском заводе — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.