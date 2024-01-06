Жизнь после Nokian: что происходит на шинном заводе Ikon Tyres

А приняла она его ответственно и достойно. Как только стало понятно, что с Nokian заводу дальше не по пути, предприятие запустило целую программу локализации, подразумевающую более сотни проектов, связанных с оборудованием, IT-системами и, разумеется, сервисами для потребителей. Как результат — автономный режим работы по всем направлениям и никаких «заморозок» производства.

Да, это кажется невероятным, но завод во Всеволожске не останавливался ни на один день, хотя объемы выпускаемой продукции, конечно, снизились. В переходный период шины сходили с конвейера без каких-либо логотипов (финны забрали с собой торговые марки Nokian, Hakkapeliitta и Hakka), а теперь на боковине красуется гордое Ikon Tyres — название, открывшее совершенно новую главу истории несокрушимого предприятия.

А подробнее о том, что происходит на ленинградском заводе — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.