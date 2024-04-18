Прокатывать или нет: как привести в порядок колесные диски автомобиля

Учитывая «специфику» наших дорог, что покрышки, что диски на автомобилях служат недолго. Гораздо меньше, чем могли бы. Из двух зол российские водители выбирают меньшую: «катать». Реставрация геометрии или, по-простому, прокатка колесных дисков — популярная и недорогая процедура, которую предлагают многие сервисы и даже шиномонтажи. Мол, поправим, будет, как новый. Будет. Но не очень долго. Почему, выяснили эксперты портала «АвтоВзгляд».

Разглядывая количество грузов, что с каждым годом растет на ободе литого диска, по неволе начинаешь задумываться: а не прокатать ли? Поправят, выставят «по геометрии» — и ехать машина лучше будет, и управляться, и бензина сжигать меньше. Везде — одни сплошные плюсы. Да и предложений в непосредственной близости от «места дислокации» — ворох: любой шиномонтаж и автосервис будет рад взяться за работу буквально за «шапку сухарей». Однако не все так просто.

Эксперты считают, что бросаться к первому попавшемуся мастеру, выбирая исключительно по его расценкам, не стоит — дороже обойдется. Простая, на первый взгляд, операция, на самом деле имеет свою специфику, несоблюдение которой приведет к весьма печальным последствиями — вплоть до покупки нового комплекта дисков.

Вот как прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» эту процедуру технический специалист компании «Альфа Мотор Групп» Борис Панфилов:

Фото порталу АвтоВзгляд.

— Прокатывать колесные диски, конечно, можно. Но делать это стоит строго по регламенту, соблюдая технологию: сначала нагреть, потом «отпустить» — медленно охладить — и только после уже прокатывать. А у нас так делают очень редко. Чаще всего — катают «на холодную», тянут, нарушая жесткость и структуру металла. Сам диск, когда еще на станке висит, будет выглядеть идеально, почти как новый.

Но стоит его поставить на машину, дать нагрузку, поймав пару ям на дороге, как он тут же станет квадратным. И ездить на таких колесах будет не только опасно, но и очень дорого — на подвеску, кузов автомобиля пойдут дополнительные вибрации и нагрузки, которые никто не рассчитывал и не закладывал. Так что придется очень оперативно покупать новые диски, — подчеркнул специалист.